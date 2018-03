Internet café στην Κίνα

Απίστευτο και όμως αληθινό! Το σύστημα λογοκρισίας του κινεζικού καθεστώτος έφθασε στο σημείο να εξοβελίσει -προσωρινά έστω- ακόμη και το γράμμα "n" από το διαδίκτυο, προκειμένου να προστατευτεί από επικριτικά σχόλια ο νέος ισχυρός ηγέτης της χώρας, Σι Τζινπινγκ (Xi Jinping), ύστερα από την αλλαγή που επήλθε στο κινεζικό Σύνταγμα και του επιτρέπει να παραμείνει διά βίου πρόεδρος.



Το "n" είναι απλώς το 14ο γράμμα στο αγγλικό αλφάβητο, που δίνει πέραν των άλλων τη δυνατότητα στους παίκτες του Scrabble στην αγγλική γλώσσα να το χρησιμοποιήσουν ως αρχικό γράμμα σε περισσότερες από 600 λέξεις που περιλαμβάνουν οκτώ γράμματα.



Όμως, για τους υπευθύνους λογοκρισίας του κινεζικού καθεστώτος είναι επίσης ένας απαράδεκτος και ανατρεπτικός χαρακτήρας, που εξορίστηκε προσωρινά αυτήν την εβδομάδα από το Internet, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σφοδρές διαδικτυακές επικρίσεις μετά την αλλαγή που επήλθε στο Σύνταγμα της Κίνας και δημιουργεί εκ των πραγμάτων ηγέτες διά βίου, καθώς επιτρέπει απεριόριστες θητείες στον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας.



Σύμφωνα με μια ερμηνεία που δόθηκε, η κινεζική κυβέρνηση προέβη σε αυτόν τον προσωρινό αποκλεισμό του "n" φοβούμενη πιθανώς ότι “n” = "n θητείες στην εξουσία, όπου πιθανώς n>2".



Το "n" υπήρξε ένα από τα πλέον παράδοξα θύματα των κινέζων λογοκριτών, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν και να καταστείλουν τις έντονες διαδικτυακές αντιδράσεις στην Κίνα μετά την κατάλυση των ορίων που έθετε το Σύνταγμα αναφορικά με την προεδρική θητεία, έλαβαν ταχέως δραστικά μέτρα, θέτοντας στο στόχαστρό τους «επικίνδυνες» λέξεις και φράσεις.



Έτσι, σύμφωνα με τη λίστα που συνέταξε η ιστοσελίδα China Digital Times, οι όροι αναζήτησης που μπλοκαρίστηκαν από τους κινέζους λογοκριτές στο Weibo, το Twitter της Κίνας, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:



Xi JinP (习近P)

The Emperor’s Dream (皇帝梦)

my emperor (吾皇)

proclaim oneself emperor (称帝)

chairman + for life system (主席+终身制)

disagree (不同意)

Disney (迪士尼)

incapable ruler (昏君)

the wheel of history (历史的车轮)

change the law (变法)

for life system (终身制)

Animal Farm (动物庄园)

1984

Winnie the Pooh (小熊维尼)



Αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις τρεις τελευταίες καταγραφές: δύο διάσημα έργα του Τζορτζ Όργουελ και ο Winnie the Pooh, εικόνες του οποίου χρησιμοποιούνται ήδη από το 2013, προκειμένου να χλευαστεί από τους συμπατριώτες του -και όχι μόνον- ο Σι Τζινπινγκ.





