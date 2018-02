Προκαλεί ο Τραμπ: Σχολείο χωρίς όπλα αποτελεί μαγνήτη για κακούς ανθρώπους

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

....immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

....History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018





....If a potential “sicko shooter” knows that a school has a large number of very weapons talented teachers (and others) who will be instantly shooting, the sicko will NEVER attack that school. Cowards won’t go there...problem solved. Must be offensive, defense alone won’t work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

Όχι μόνο δεν ανασκευάζει τις απόψεις του για όπλα στους καθηγητές των σχολείων ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά υπεραμύνεται αυτών λέγοντας πως «ένα σχολείο χωρίς όπλα αποτελεί μαγνήτη για τους κακούς», ενώ προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα δηλώνοντας πως δεν θα έχουν όλοι οι καθηγητές όπλα, αλλά κάποιοι «κομάντο».Με μια σειρά από διαδοχικές αναρτήσεις στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος, προσπάθησε να αιτιολογήσει την πρόταση του να δοθούν όπλα στους δασκάλους των σχολείων, ενώ δεν ξέχασε και τη συνηθησμένη… επίθεση στα media για τα «Fake news», όπως τα αποκαλεί ο ίδιος.«Δεν είπα ποτέ "δώστε όπλα στους δασκάλους" όπως είπαν τα Fake News του CNN και του NBC. Αυτό που είπε ήταν να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να δώσουμε κρυφά όπλα σε ειδικούς στη χρήση τους καθηγητές, με στρατιωτική εκπαίδευση ή άλλη εμπειρία ειδικής εκπαίδευσης - μόνο στους καλύτερους.»Το 20% των δασκάλων, δηλαδή πολλοί, θα μπορούσαν σε αυτήν την περίπτωση να ανταποδώσουν τα πυρά εάν ένας κτηνώδης ψυχάκιας έμπαινε στο σχολείο τους με κακές προθέσεις. Η παρουσία άρτια εκπαιδευμένων δασκάλων θα αποθάρρυνε επίσης τους δειλούς να προβούν σε μια τέτοια πράξη. Πολλοί περισσότεροι άνδρες με πολύ μικρότερο κόστος από την πρόσληψη φρουρών. Ένα σχολείο χωρίς όπλα αποτελεί μαγνήτη για τους κακούς ανθρώπους. ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑΝ», συνέχισε.Λίγη ώρα μετά, ανάρτησε ένα ακόμη tweet που έγραφε: «Η ιστορία έχει δείξει ότι μια επίθεση με όπλα σε σχολείο διαρκεί, κατά μέσο όρο, 3 λεπτά. Η αστυνομία και οι ομάδες άμεσης ανταπόκρισης χρειάζονται περίπου 5-8 λεπτά για να φτάσουν στον τόπο του εγκλήματος. Ειδικά εκπαιδευμένοι δάσκαλοι/προπονητές που είναι εξπέρ στα όπλα θα έλυναν το πρόβλημα μέσα σε μια στιγμή, προτού καν φτάσει η αστυνομία. ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ»Εάν ένας ψυχάκιας με όπλο ξέρει ότι ένα σχολείο έχει έναν μεγάλο αριθμό δασκάλων (και άλλων ατόμων) που έχουν ταλέντο στη χρήση όπλων και θα ανοίξουν αμέσως πυρ, τότε δεν θα επιτεθεί ΠΟΤΕ σε αυτό το σχολείο. Οι δειλοί δεν θα πάνε εκεί... κι έτσι λύνεται το πρόβλημα. Πρέπει να περάσουμε στην επίθεση, η άμυνα μόνο δεν θα βοηθήσει», συμπλήρωσε.