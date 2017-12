ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντένβερ - Νεκροί ένας αστυνομικός και ο δράστης [Βίντεο]

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

#NEW: @ColoradoPolice say ‘multiple deputies down’ after shooting outside Denver We just heard gunshots in the distance. Police are now closing #Colorado at otero. We are moving to the media staging area. pic.twitter.com/cmXbKqHeX4 — Breaking News (@newnewspage) December 31, 2017

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) κοντά στο Ντένβερ των ΗΠΑ, με πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τραυματισμούς αστυνομικών.Ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός ενημέρωσε ο σερίφης της κομητείας με ανακοίνωσή του στο Twitter. Όπως έγραψε, ακόμη, τέσσερις αστυνομικοί και δύο πολίτες τραυματίστηκαν από την επίθεση, αφότου δέχτηκαν πυρά.Νεκρός έπεσε ο δράστης ύστερα από πυροβολισμό, αναφέρεται ακόμη στο Twitter. «Ο δράστης πιστεύεται ότι είναι νεκρός, δεν αποτελεί απειλή».Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε τηλεφωνική κλήση από συγκρότημα κατοικιών. Υπήρξαν πυροβολισμοί και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν.Το ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία. «Η επίθεση άφησε πίσω της πολλούς τραυματίες» ανέφερε νωρίτερα αστυνομικός.Οι Αρχές συστήνουν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς ο δράστης φαίνεται πως έχει διαφύγει.