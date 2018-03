Τελειώνει ο χρόνος για τη συμφωνία αναβάθμισης των F-16

Βουλή και ΚΥΣΕΑ

Σοβαρό κίνδυνο ματαίωσης της συμφωνίας αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 διατρέχει η Αθήνα αν δεν πραγματοποιηθούν γρήγορα όλες οι απαραίτητες κινήσεις ως τα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος» , η ισχύς της τρέχουσας επιστολής προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance - LOA) που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπνέει στο τέλος του τρέχοντος μηνός, κάτι που σημαίνει δύο πράγματα: είτε ότι η χώρα μας θα πρέπει να ζητήσει παράταση (κάτι που ίσως αποδειχθεί δύσκολο δεδομένου του «αμαρτωλού» παρελθόντος της σε ανάλογες υποθέσεις) είτε ότι θα χρειαστεί να ξαναγίνει η διαδικασία από την αρχή. Αυτό θα σήμαινε ότι η Αθήνα θα έπρεπε να στείλει νέο αίτημα (Letter of Request - LOR) και στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του αμερικανικού Πενταγώνου να προετοιμάσουν νέα LOA που πιθανότατα θα είναι τελείως διαφορετική.Ενημερωμένες πηγές τονίζουν δε ότι σημαντικό μέρος της ευθύνης για την καθυστέρηση στη λήψη της τελικής απόφασης βαρύνει τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Πάνο Καμμένο. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πιθανόν λόγω και των εξελίξεων με την υπόθεση της πώλησης βλημάτων στη Σαουδική Αραβία, στην οποία η βιασύνη συνδυάστηκε με την προχειρότητα, ο κ. Καμμένος δεν εμφανίζεται πλέον ως ο επισπεύδων, αν και είναι αυτός που κατά περιόδους «είχε σηκώσει το λάβαρο» περί της ανάγκης αντιμετώπισης της τουρκικής υπεροπλίας. Για να προχωρήσει η οριστικοποίηση της συμφωνίας πρέπει να περάσει από την Επιτροπή της Βουλής αλλά και από το ΚΥΣΕΑ.Ολα αυτά γίνονται τη στιγμή που κορυφαίοι επιτελείς του Πενταγώνου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η αναβάθμιση του βασικού κορμού μαχητικών αεροσκαφών του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας είναι εκ των ων ουκ άνευ (η αρχική συζήτηση ξεκίνησε το 2009) για να μπορέσει να διατηρηθεί μια σχετική ισορροπία απέναντι σε μια Τουρκία που υπερεξοπλίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Οσοι επισημαίνουν την αναγκαιότητα της κίνησης με τα F-16 δεν διακατέχονται από πολεμική διάθεση.Αυτό που τονίζουν είναι ότι «κλείνει το παράθυρο» για τη διατήρηση μιας σχετικής ισορροπίας ισχύος στο Αιγαίο. Υπολογίζεται ότι η αναλογία αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ενδέχεται να πέσει κάτω από 4:10 τα επόμενα χρόνια όταν το 2010 βρισκόταν σε ένα επίπεδο 8:10. Σε αυτό προσθέτουν μάλιστα ότι η τουρκική Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη ολοκληρώσει την αναβάθμιση του στόλου των F-16 και ετοιμάζεται να προσθέσει περίπου 50 υπερσύγχρονα μαχητικά F-35 5ης γενιάς από σήμερα μέχρι και το 2024!