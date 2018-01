Οι παγίδες του πολυνομοσχεδίου που κρύβουν τις μεγάλες ανατροπές

Οπως λένε στην Αμερική... You have not seen anything yet. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα». Η φράση, ως γνωστόν, ανήκει στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, δόθηκε με θετική χροιά στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το πολυνομοσχέδιο.



Μια μερίδα της κοινωνίας, όμως, φοβάται πως δεν έχει δει τίποτα ακόμα από την ανάποδη όψη. Οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, ακόμα και αυτές που μοιάζουν «αθώες», αρκετοί φορείς φοβούνται πως μπορεί να κρύβουν μεγάλες παγίδες, με δυσάρεστες ανατροπές τους επόμενους μήνες.



Η διάταξη για τις απεργίες βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Κινητοποιεί απεργίες, συλλαλητήρια και αντιδράσεις σε διάφορα επίπεδα. Φαινομενικά, μοιάζει να περιορίζεται στα πρωτοβάθμια συνδικάτα. «Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών» ορίζει η διάταξη, με τη διευκρίνιση ότι αφορά τα πρωτοβάθμια σωματεία.



Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκφράζουν φόβους πως η αλλαγή θα φέρει τροποποιήσεις και στις υπόλοιπες οργανώσεις, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες, με αποτέλεσμα η κήρυξη απεργιών να γίνει δυσκολότερη. Μάλιστα, σημειώνουν ότι σε επιχειρήσεις με μεγάλη διασπορά ανά την επικράτεια είναι πιθανό να γίνει ανέφικτη στην πράξη, η λήψη απόφασης για απεργιακή κινητοποίηση. Για τη διεξαγωγή πανελλαδικής ψηφοφορίας θα απαιτείται, υποστηρίζουν, να στηθούν κάλπες σε όλες τις τοπικές μονάδες μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, κάτι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. Σε αυτό το στάδιο, ενδέχεται, για να ληφθεί μια απόφαση για απεργία, να πρέπει να παρέμβει τελικά το δευτεροβάθμιο ή ακόμη και το τριτοβάθμιο σωματείο.



Μια ακόμα πτυχή ανέδειξε η ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, τουλάχιστον το 95% των δικαστικών αποφάσεων που έχουν κρίνει απεργίες, δέχτηκε ότι αυτές ήταν παράνομες και διέταξε τη διακοπή τους. Η αυστηροποίηση των διατάξεων ανοίγει τον δρόμο, κατά τη συνδικαλιστική ανάγνωση, για διεύρυνση των δικαστικών αποφάσεων για παράνομες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ισως, για όλα τα παραπάνω, ο υπουργός Οικονομικών εκτός από τις καλύτερες μέρες που οραματίζεται, παραδέχθηκε σχετικά με τις απεργίες: «Δεν είναι θετικό, αυτό το χάσαμε».

ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr