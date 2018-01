«City of Dreams Mediterranean»: Το καζίνο-θέρετρο της Κύπρου

Στα 500 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η επένδυση της κοινοπραξίας Integrated Casino Resorts Cyprus Limited, η οποία θα κατασκευάσει και θα διαχειρίζεται το πρώτο καζίνο - θέρετρο στην Κύπρο, που θα έχει το όνομα «City of Dreams Mediterranean», η ανάπτυξη του οποίου θα γίνει στο Ζακάκι, στη Λεμεσό, ενώ αναμένεται και η δημιουργία τεσσάρων «δορυφορικών» καζίνο σε Λευκωσία, Λάρνακα, ελεύθερη Αμμόχωστο και Πάφο.



Το «City Of Dreams Mediterranean», τo πρώτο πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο της Κύπρου, υπολογίζεται να λειτουργήσει το 2021 και να προσελκύει 300,000 επιπλέον τουρίστες ετησίως, εξέλιξη που υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει θετικά ως προς την αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού.



Κατά την ανέγερσή του αναμένεται να δημιουργηθούν 4000 θέσεις εργασίας και με την ολοκλήρωσή του 2.400 θέσεις εργασίας σε μόνιμη βάση.



Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε, αναφέρθηκε ότι ο αντίκτυπος του έργου στην κυπριακή οικονομία από το δεύτερο έτος λειτουργίας του καζίνο- θερέτρου υπολογίζεται στα 800 εκατ. ευρώ ή στο 4% του ΑΕΠ ετησίως.



Η Κοινοπραξία Integrated Casino Resorts Cyprus Limited («ICRC») που ανάλαβε το έργο, αποτελείται από τις εταιρείες Melco International Development Limited και The Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited, μέλος του Ομίλου CNS. Η Melco International έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό μετοχικό κεφάλαιο 70.74% στην ICRC, ενώ η Cyprus Phassouri Zakaki Ltd κατέχει το υπόλοιπο 29,26%.



Το «City of Dreams Mediterrannean» αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις αρχές του 2021. Ο σχεδιασμός του έχει έντονο μεσογειακό χαρακτήρα και είναι εναρμονισμένος με τις αρχές της αειφορίας, το φυσικό περιβάλλον και το κυπριακό τοπίο.



Το «City of DreamsMediterrannean» θα είναι το μεγαλύτερο καζίνο-θέρετρο της Ευρώπης. Οι εγκαταστάσεις του θα περιλαμβάνουν χώρο παιγνίου με 136 τραπέζια και 1200 παιγνιομηχανές, ξενοδοχείο πέντε αστέρων με 500 δωμάτια και πολυτελείς επαύλεις, 11 εστιατόρια και καφέ, κέντρο ευεξίας, αθλητικό κέντρο, πισίνες, (riverwoods, surfpool), εμπορικούς χώρους, εξωτερικό αμφιθέατρο και εκτενείς χώρους πρασίνου.



Το καζίνο-θέρετρο θα διαθέτει,επίσης, συνεδριακό κέντρο 9.600 τ.μ. στο οποίο θα υπάρχουν και εκθεσιακοί χώροι, αφού ένας από τους κύριους στόχους της Κοινοπραξίας είναι η προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού.





