Στην Αθήνα ο Μπούγιαρ Οσμάνι - Πληροφορίες για την ονομασία της ΠΓΔΜ

Οι πληροφορίες για την ονομασία από την Αλβανία

Με τις διεργασίες για την ονομασία της ΠΓΔΜ να είναι σε πλήρη εξέλιξη και από τις δύο πλευρές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπούγιαρ Οσμάνι βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να έχει συνομιλίες με την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αλβανικός ιστότοπος επικαλείται πληροφορίες για το περιεχόνο της συμφωνίας επί της ονομασίας της ΠΓΔΜ.Ήδη με δηλώσεις του πριν φτάσει στη χώρα μας δείχνει ότι η ΠΓΔΜ συνεχίζει να ρίχνει τους τόνους στο εσωτερικό της χώρας, θέλοντας πάση θυσία να υπάρξει λύση με το όνομα.«Το θέμα με ένα πιθανό δημοψήφισμα στην ΠΓΔΜ σχετικά με την πρόταση που θα μπορούσε να προωθηθεί στο ζήτημα της ονομασίας δεν πρέπει να τίθεται επιτακτικά στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης», δήλωσε ο κ. Οσμάνι σε μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων.Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάδειξη του θέματος ενός πιθανού δημοψηφίσματος στην ΠΓΔΜ θα μπορούσε να επιβαρύνει τη διαπραγματευτική διαδικασία για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας.Ο Μπούγιαρ Οσμάνι, ο οποίος προέρχεται από το συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI, επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα, όπου θα έχει συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Κοτζιά και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκαλο.Ο κ. Κοτζιάς, ο οποίος θα του παραθέσει γεύμα εργασίας, αναμένεται να ξεδιπλώσει τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για μία όσο το δυνατόν καλύτερη λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ θα συναντηθεί με τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο, καθώς έχει επιφορτιστεί να μεταφέρει στην ηγεσία των Σκοπίων τις ελληνικές θέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος, ως Αλβανός των Σκοπίων, ανήκει σε αυτούς που στηρίζουν με θέρμη την άμεση λύση στο όνομα.Χθες πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, τόνισε ότι «θέλουμε στην ονομασία της ΠΓΔΜ να δώσουμε ονομασία που θα είναι διακριτά διαφορετική από την ελληνική Μακεδονία» ενώ επανέλαβε πως η κυβέρνηση συζητά για σύνθετη ονομασία με ενιαία χρήση.Παράλληλα, ο κ. Κοτζιάς απέκλεισε το ενδεχόμενο η ΠΓΔΜ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ χωρίς λύση στο ονοματολογικό, ενώ υποβάθμισε τις ενστάσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου.

Το όνομα «Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας» το οποίο εν συντομία θα είναι το «Νέα Μακεδονία» υποστηρίζει η αλβανική ιστοσελίδα «infosqip» ότι είναι το όνομα στο οποίο συμφώνησαν Ελλάδα και ΠΓΔΜ.



Το αλβανικό μέσο ενημέρωσης επικαλείται, δε, πληροφρορίες από την ελληνική πλευρά. Σύμφωνα με αυτές, η επίσημη ονομασία θα είναι Република Нова Македонија στη γλώσσα του κράτους, στα αγγλικά Republic of New Macedonia και στα ελληνικά «Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας».



Η συντομογραφία θα είναι αντίστοιχα στις τρεις γλώσσες Нова Македонија, New Macedonia και «Νέα Μακεδονία».



Η γλώσσα θα είναι Sovremen Makedonski jazik που στα αγγλικά «μεταφράζεται» ως Modern Macedonian/Makedonski και στα ελληνικά ως «Σλαβομακεδονική γλώσσα».



Η εθνικότητα και η ιθαγένεια είναι στα σλαβικά Македонско, στα αγγλικά New Macedonian και στα ελληνικά «Νεομακεδονική».



Η εκκλησία του κρατιδίου θα αποκαλείται ουσιαστικά σε όλες τις γλώσσες «Ορθόδοξη Εκκλησία της Νέας Μακεδονίας - Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας».