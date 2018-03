Το απόλυτο μουσείο των ψευδαισθήσεων βρίσκεται στην Κροατία

Το Museum of Illusions είναι ένα μουσείο με έδρα την Κροατία. Ο κόσμος των ψευδαισθήσεων ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, αφού κάθε δωμάτιο του μουσείου είναι και μια πρωτόγνωρη εμπειρία.Πρώτα από όλα το κλασικό δωμάτιο με τους καθρέφτες, που προκαλεί απίστευτο χάος, καθώς οι επισκέπτες βλέπουν παντού γύρω τους πολλαπλά είδωλά τους.Όσοι έχουν φανταστεί να σερβίρουν το κεφάλι κάποιου ατόμου που δε συμπαθούν σε μια πιατέλα, τότε το «head on the platter» είναι το κατάλληλο δωμάτιο για αυτούς, μιας και μπορούν να βάλουν το κεφάλι τους πάνω σε μια πιατέλα χωρίς ωστόσο να φαίνεται καμιά σπιθαμή του σώματός του μέσα στο δωμάτιο.Το «chair illusion» είναι μια ψευδαίσθηση που σχετίζεται με το μέγεθος των πραγμάτων, μιας και όποιος κάθεται στην καρέκλα φαίνεται μικροσκοπικός μπροστά σε εκείνον που στέκεται όρθιος δίπλα του.Το ανάποδο δωμάτιο έρχεται κόντρα στους νόμους της φύσης. Επιτρέπει στον επισκέπτη να φέρει «τα ίσια ανάποδα», φέρνοντας το ταβάνι στη θέση του πατώματος και το πάτωμα στη θέση του ταβανιού με έναν πολύ εύκολο τρόπο.Οπτικές ψευδαισθήσεις εικόνων και ολογράμματα συμπληρώνουν τις εμπειρίες στο μουσείο. Παιχνίδια του μυαλού και της επιστήμης, η βίωση του αδυνάτου είναι μόνο μερικές εμπειρίες που συναντά κανείς στο τόσο ιδιαίτερο κροατικό μουσείο.