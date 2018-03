Πενήντα τραγούδια για τα πενήντα χρόνια των Jethro Tull

(Φωτογραφία: Ελληνικά Πρακτορεία (Ευρ.))

Οι Jethro Tull εμφανίστηκαν το 1967 στο Μπλάκπουλ της Βρετανίας. Ξεκίνησαν με blues rock, ενσωμάτωσαν στον ήχο τους στοιχεία hard rock και κατέληξαν στη μουσική σφραγίδα τους, την prog (progressive) rock.



Το Rolling Stone είπε γι' αυτούς ότι είναι «ένα από τα πιο επιτυχημένα, από εμπορικής άποψης, και τα πιο εκκεντρικά μουσικά συγκροτήματα της prog rock». Έχουν πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους σ' όλον τον κόσμο, έχουν 11 χρυσούς και πέντε πλατινένιους δίσκους. Φέτος, γιορτάζουν τα 50ά γενέθλιά τους. Με μία συλλογή 50 επιτυχιών τους, με μία μικρότερη 25 επιτυχιών τους και με μία σειρά τουρνέ.



Τα 50 τραγούδια της τριών CD συλλογής «50 for 50» - κυκλοφορεί στις 25 Μαΐου από την Parlophone - διάλεξε, ένα-ένα, ο ιδρυτής της μπάντας, τραγουδιστής και φλαουτίστας Ίαν Άντερσον (το να πει κανείς ότι ο Άντερσον είναι εμβληματική φιγούρα της ροκ μουσικής είναι λίγο). Τα τραγούδια δεν ακολουθούν χρονολογική σειρά, στόχος είναι να σηματοδοτήσουν τις φάσεις της εξέλιξης του ήχου του συγκροτήματος. Βρίσκει κανείς εκεί τα πρώτα βήματα με έντονη επίδραση από το μπλουζ, όπως το «Nothing Is Easy» και το «Beggars Farm». Χαρντ ροκ επιτυχίες, όπως το «Aqualung» και το «Locomotive Breath». Κλασικά κομμάτια της προγκ, σαν το «Skating Away» και το «Critique Oblique». Αλλά και τραγούδια της φολκ, σαν το «Heavy Horses» και το «Songs from the Wood».



Μαζί με αυτή τη συλλογή, οι Jethro Tull ετοίμασαν και μια πιο «συμπυκνωμένη», την βάφτισαν «50th Anniversary Hits», σε CD και βινύλιο (το CD θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαΐου, ημέρα της κυκλοφορίας της συλλογής «50 for 50» και το βινύλιο στις 31 Αυγούστου).



Παράλληλα, για να γιορτάσουν, ξεκινούν από το Μάντσεστερ, στις 3 Απριλίου, μια σειρά συναυλιών στην Ευρώπη (πολλές πόλεις στη Βρετανία, έξι στην Ισπανία, τρεις στη Ρωσία, πολλές στη Γερμανία, τρεις στην Πολωνία, Αντβέρπη, Παρίσι, Άμστερνταμ, Ζυρίχη). Σε δύο δόσεις, η τουρνέ τους στη Βόρεια Αμερική: η πρώτη ξεκινά στις 30 Μαΐου στο Φίνιξ της Αριζόνα και ολοκληρώνεται στις 7 Ιουλίου στο Μόντρεαλ του Καναδά, ενώ πρώτος σταθμός της δεύτερης είναι η Μινεάπολις (31 Αυγούστου) και καταλήγει στις 12 Σεπτεμβρίου στο Γουόλινγκφορντ του Κονέκτικατ.



ΥΓ. Το Rolling Stone παρουσιάζει την πλήρη λίστα των επιλογών του Ίαν Άντερσον για τη συλλογή «50 for 50»:



1."Nothing Is Easy" - Stand Up (1969)

2. "Love Story" - This Was (1968)

3. "Beggars Farm" - This Was (1968)

4. "Living In The Past" - Living In The Past (1972)

5. "A Song For Jeffrey" - This Was (1968)

6. "A New Day Yesterday" - Stand Up (1969)

7. "The Witch's Promise" - Benefit (1970)

8. "Mother Goose" - Aqualung (1971)

9. "With You There To Help Me" - Benefit (1970)

10. "Teacher" - Benefit (1970)

11. "Life Is A Long Song" - Living In The Past (1972)

12. "Sweet Dream" (Studio) - Stand Up (1969)

13. "Aqualung" - Aqualung (1971)

14. "Minstrel In The Gallery" - Minstrel In The Gallery (1975)

15. "Critique Oblique" (Steven Wilson Remix) - A Passion Play (1973)

16. "Weathercock" - Heavy Horses (1978)

17. "Cross-Eyed Mary" - Aqualung (1971)

18. "Bouree" - Stand Up (1969)

19. "Dun Ringill" - Stormwatch (1979)

20. "Heavy Horses" - Heavy Horses (1978)

21. "Hunting Girl" - Songs From The Wood (1977)

22. "Bungle In The Jungle" - War Child (1974)

23. "Salamander" - Songs From The Wood (1977)

24. "Pussy Willow" - The Broadsword And The Beast (1982)

25. "Too Old To Rock 'n' Roll: Too Young To Die" - Too Old To Rock 'n' Roll: Too Young To Die! (1976)

26. "Songs From The Wood" - Songs From The Wood (1977)

27. "The Whistler" - Songs From The Wood (1977)

28. "Really Don't Mind/See There A Son Is Born" - Thick As A Brick (1972)

29. "Moths" - Heavy Horses (1978)

30. "One White Duck / Nothing At All" - Minstrel In The Gallery (1975)

31. "Cup Of Wonder" - Songs From The Wood (1977)

32. "Ring Out Solstice Bells" - The Jethro Tull Christmas Album (2003)

33. "Skating Away" - War Child (1974)

34. "A Christmas Song" - The Jethro Tull Christmas Album (2003)

35. "One Brown Mouse" - Heavy Horses (1978)

36. "Rare And Precious Chain" - Roots To Branches (1995)

37. "Kissing Willie" - Rock Island (1989)

38. "Rocks On The Road" - Catfish Rising (1991)

39. "Fylingdale Flyer" - A (1980)

40. "Paparazzi" - Under Wraps (1984)

41. "North Sea Oil" - Stormwatch (1979)

42. "Steel Monkey" - Crest Of A Knave (1987)

43. "Black Sunday" - A (1980)

44. "European Legacy" - Under Wraps (1984)

45. "Budapest" - Crest Of A Knave (1987)

46. "Broadsword" - The Broadsword And The Beast (1982)

47. "Dot Com" - J-Tull Dot Com (1999)

48. "Farm On The Freeway" - Crest Of A Knave (1987)

49. "This Is Not Love" - Catfish Rising (1991)

50. "Locomotive Breath" - Aqualung (1971)























in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ