«Όχι» στη συγκάλυψη λένε οι κορεάτισσες ηθοποιοί

(Φωτογραφία: Reuters)

Ο κόσμος του θεάματος είναι πλέον συνώνυμος με τη σεξουαλική παρενόχληση, τη σεξουαλική κακοποίηση. Η κινηματογραφική βιομηχανία της Νότιας Κορέας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ο κατάλογος των ισχυρισμών και κατηγοριών μακραίνει μέρα τη μέρα.



Την περασμένη Τετάρτη, απαγγέλθηκε επισήμως κατηγορία για απρεπή συμπεριφορά κατά του πρώην επικεφαλής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μπουτσεόν. Ο Κιμ Γιονγκ-μπιν κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση κατά δύο γυναικών: η μία, προγραμματίστρια, είπε ότι το 2013 στα γραφεία του φεστιβάλ ο Κιμ την ακούμπησε στην πλάτη κι επαίνεσε το πόσο καλά της έρχονταν τα τζιν που φορούσε. Η άλλη είπε ότι ο Κιμ της επιτέθηκε σε ένα εργαστήριο, ένα μήνα αργότερα.



Μια μέρα νωρίτερα από την απαγγελία κατηγορίας κατά του Κιμ Γιονγκ-μπιν, αποκαλύφθηκε ότι στέλεχος της Korean Academy of Film Arts προσπάθησε να αποσιωπήσει λεπτομέρειες σχετικά με επίθεση γυναίκας σε γυναίκα που είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη με αναστολή της σκηνοθέτιδας Λι Χιούν-τζοο (η Λι, της οποίας η ταινία «Our Love Story» κέρδισε πολλά βραβεία, καταδικάστηκε το 2017 για σεξουαλική επίθεση που είχε διαπράξει το 2015). Το Korean Film Council αποκάλυψε, τώρα, ότι το θύμα της Λι παραπονέθηκε σε καθηγητή της Korean Academy of Film Arts ο οποίος συμβούλεψε να μην «κάνει φασαρία». Επίσης, ο επικεφαλής της Ακαδημίας, σε γνώση του οποίου περιήλθε το περιστατικό, επέλεξε να αδρανήσει. Ο καινούργιος επικεφαλής του Συμβουλίου ζήτησε συγγνώμη από το θύμα και υποσχέθηκε ότι ο οργανισμός θα λάβει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.



Στο πλευρό του κινήματος #MeToo στη Νότια Κορέα, συστρατεύονται τώρα και άλλοι θεσμοί: την προηγούμενη εβδομάδα, η Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και ο οργανισμός «Women in Film Korea» εγκαινίασαν από κοινού τις δραστηριότητες του «Ντέουν-Ντέουν: Κέντρου για Ισότητα των Φύλων στον Κορεατικό Κινηματογράφο».



Και, την περασμένη Τρίτη, ο υπουργός Πολιτισμού της Ν. Κορέας δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν πρόκειται να επιτρέψει ο όρος "τέχνη" να σημαίνει εκμετάλλευση των γυναικών, και δεν θα επιτρέψει βία κατά των γυναικών».



Σύμφωνα με το Variety από τότε που εμφανίστηκε το κίνημα #MeToo, περίπου 70 άτομα έχουν κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά. Σε δέκα από αυτά έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ο πολύ γνωστός σκηνοθέτης κινηματογράφου Κιμ Κι-ντουκ και ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης θεάτρου Λι Γιόον-τάεκ. Στις αρχές του μήνα, μετά από σωρεία κατηγοριών εναντίον του, ο βετεράνος αστέρας της κορεατικής τηλεόρασης Τζο Μιν-κι αυτοκτόνησε.

