Σάιτ γνωριμιών αποκλειστικά για θαυμαστές του Κάνιε Γουέστ

Ένα νέο site γνωριμιών για τους φανατικούς θαυμαστές του Αμερικανού ράπερ, δισκογραφικού παραγωγού, σχεδιαστή μόδας και επιχειρηματία Κάνιε Γουέστ φαίνεται πως ξεκινά για να βοηθήσει νέους της άτυπης κοινότητας των Yeezy Stans να βρουν την αληθινή αγάπη.



Οι δημιουργοί του site το περιγράφουν ως «χώρο γνωριμιών για τους θαυμαστές της ιδιοφυΐας του Κάνιε Γουέστ» και προειδοποιούν: «Μέλη του fun club της Τέιλορ Σουίφτ απαγορεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα».



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για «έγκαιρη πρόσβαση» στην υπηρεσία.



Το site Yeezy Dating, όπως λέγεται, από το υποκοριστικό του Κάνιε Γουέστ, Yeezy πρόκειται να λειτουργήσει εντός Μαρτίου.



To Yeezy προέρχεται από τα δύο τελευταία γράμματα του επιθέτου του δημοφιλούς ράπερ, Kanye, το ye και την προσθήκη «eezy». Είναι διαδεδομένη η τάση στους καλλιτέχνες hip-hop το «eezy» να προστίθεται σε ένα γράμμα στο επώνυμό τους.



Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις για τον σύζυγο της Κιμ Καρντάσιαν, γνωστής από το τηλεοπτικό reality show «Keeping Up with the Kardashians»



Ο Έλον Μασκ, σύμφωνα με το NME, ο μεγιστάνας μηχανικός εφευρέτης και επενδυτής είπε πρόσφατα ότι ο Κάνιε τον εμπνέει.



Ο ιδρυτής των SpaceX και Tesla μιλώντας στο South by Southwest Festival (SXSW) στο Τέξας δέχθηκε την ερώτηση: «Όλοι σε αυτόν χώρο εμπνέονται από εσένα. Εσένα ποιος σε εμπνέει;». Ο Έλον Μασκ απάντησε: «Λοιπόν, ο Κάνιε Γουέστ, προφανώς».

