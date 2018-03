Τhe Meet Market: Οι Αθηναίοι συναντιούνται στην πιο εναλλακτική αγορά της πόλης

Δέκα χρόνια από την πρώτη φορά που το The Meet Market άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό της Αθήνας, η δημιουργός και ιδρύτρια αυτής της νομαδικής αγοράς Άλισον Δαμιανού, εξηγεί πως επέλεξε να στηρίξει την εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή και ελληνικές ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας μια γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας.Χρησιμοποιώντας ως φράση-κλειδί «Keep it local, keep it Greek», το The Meet Market συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια ζωής στην Αθήνα. Από τα πρώτα δειλά του βήματα και ταξιδεύοντας σε διάφορα σημεία της πόλης, ο δυναμικός χαρακτήρας του και η ελευθερία έκφρασης που υπερασπίζεται, έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να φιλοξενήσει πάνω από 300 δημιουργούς-συμμετέχοντες, προσελκύοντας σε κάθε του διοργάνωση χιλιάδες επισκέπτες.Λίγο πριν «σβήσει κεράκια» στα πλαίσια της 100ης διοργάνωσής του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων , ο ιθύνων νους του The Meet Market, Άλισον Δαμιανού, μας θυμίζει πως η στήριξη της δημιουργικότητας, μπορεί να γίνει το κλειδί για να ανοίξουν καινούρια κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων της πόλης…