Δύο άλμπουμ για τον Έλτον Τζον

(Φωτογραφία: Reuters)

Λίγες ημέρες πριν μεταδοθεί η συναυλία που είναι αφιερωμένη στον Έλτον Τζον θα κυκλοφορήσουν δύο άλμπουμ που περιέχουν τραγούδια του ίδιου και του μεγάλου στοιχουργού Μπέρνι Ταουπίν. Πρόκειτα για το «Revamp» και το «Restoration» που θα κυκλοφορήσουν στις 6 Απριλίου, ενώ η συναυλία θα μεταδοθεί από το CBS, στις 10 Απριλίου.



Στη συναυλία, που δόθηκε με αφορμή τα βραβεία Grammy τον περασμένο Ιανουάριο, πήραν μέρος καλλιτέχνες από την ποπ, ροκ και την urban μουσική σκηνή, ανάμεσα τους οι Mary J. Blige, Alessia Cara, Coldplay, Miley Cyrus, Florence And The Machine, Lady Gaga, The Killers, Mumford and Sons, Pink and Logic, Q-Tip ft. Demi Lovato, Queens of the Stone Age, Ed Sheeran και Sam Smith.



«Είναι τεράστια τιμή όταν ένας καλλιτέχνης αγαπάει τα τραγούδια σου, αφιερώνει χρόνο και καταβάλει κόπο για μία επανεκτέλεση. Ως τραγουδοποιοί, ο Μπέρνι κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι όταν τραγουδιστές που θαυμάζουμε και σεβόμαστε όσο κι εκείνοι που συμμετέχουν στα "Revamp" και "Restoration" να επιλέγουν να προσθέσουν τη δική τους μοναδική οπτική στη διαδικασία. Σημαίνει ότι η μουσική μας εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και τελικά ότι τα τραγούδια μας συνεχίζουν να φθάνουν σε νέα ακροατήρια. Είμαστε ταπεινοί και τους ευχαριστούμε όλους για τη γενναιοδωρία τους», είπε ο Έλτον.



«Λόγω της αγάπης μας για όλα τα είδη μουσικής, δεν είμαστε κολλημένοι σε ένα είδος», δήλωσε ο Μπέρνι Ταουπίν. «Από την πρώτη μέρα δανειστήκαμε από όλα όσα μπορούν να προσφέρουν καλά στοιχεία στην αμερικανική μουσική, είτε είναι μπλουζ, δημοτική, εκκλησιαστική, λαϊκή ή καθαρά ροκ μουσική. Νομίζω ότι γι’ αυτό η μουσική μας με τα χρόνια είχε τέτοια ποικιλομορφία. Θα ήταν κουραστικό αν μέναμε σε ολόκληρη την καριέρα μας σε ένα είδος, ειδικά σε μια μακρόχρονη καριέρα όπως η δική μας», πρόσθεσε.





in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ