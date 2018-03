Οργισμένος ο Μπόνο με τις παρενοχλήσεις στον φιλανθρωπικό του οργανισμό

(Φωτογραφία: EPA pictures)

«Συγκλονισμένος (με τα νέα) και έξαλλος (με αυτό που συνέβη)» είναι ο Μπόνο. Το 2004, ίδρυσε με τον Μπόμπι Σράιβερ - της ευρύτερης οικογενείας των Κένεντι - τον φιλανθρωπικό οργανισμό One Campaign. Τώρα απολογείται για το «τοξικό εργασιακό περιβάλλον» στο γραφείο του οργανισμού στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, καθώς προέκυψε ότι οι εκεί εργαζόμενοι υφίστανται παρενοχλήσεις και ταπεινώσεις, εδώ και χρόνια.



«Λυπούμαστε βαθιά. Μισώ την παρενόχληση, δεν την ανέχομαι» είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ηλεκτρονική κυριακάτικη έκδοση της The Daily Mail ο τραγουδιστής των U2, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας με τις κατηγορίες κατά του φιλανθρωπικού οργανισμού.



Στα παράπονα των εργαζομένων περιλαμβάνεται και αυτό μιας παντρεμένης εργαζόμενης, η οποία δέχθηκε πιέσεις να κοιμηθεί με έναν ηλικιωμένο Τανζανό πολιτικό και όταν αρνήθηκε υποβιβάστηκε σε ρεσεψιονίστ με μείωση μισθού.



Η φήμη του οργανισμού - το οποίου στόχος είναι η μείωση της φτώχειας και τον αποτρέψιμων ασθενειών, ειδικά στην Αφρική - άρχισε να κηλιδώνεται από τον προηγούμενο Νοέμβριο, όταν οι εργαζόμενοι μίλησαν για πρώτη φορά δημόσια.



Σε επιστολή της, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, η διευθύνων σύμβουλος του One Campaign, Gayle Smith - πήρε τη θέση αυτή πριν έναν χρόνο - παραδέχθηκε ότι μεταξύ 2011 και 2015 υπήρξε «θεσμική αποτυχία» στον οργανισμό.



Ο Μπόνο εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τα θύματα. «Η ομάδα μου κι εγώ είχαμε ακούσει προβληματισμούς για χαμηλό ηθικό και κακή διαχείριση σε αυτό το γραφείο, τίποτα όμως σαν αυτά που εμφανίστηκαν προσφάτως. Με είχαν διαβεβαιώσει ότι αυτά τα προβλήματα είχαν αντιμετωπιστεί. Προφανώς, δεν είχαν. Τα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια απέτυχαν να προστατεύσουν αυτούς τους εργαζόμενους κι αισθάνομαι ότι χρειάζεται να αναλάβω μέρος της ευθύνης» είπε ο Μπόνο.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ