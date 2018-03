Givenchy: Απεβίωσε ο δημιουργός του «little black dress»

«Μετά μεγάλης μας λύπης σας ανακοινώνουμε ότι ο Hubert de Givenchy πέθανε». Με αυτή την επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε ο γαλλικός οίκος υψηλής ραπτικής τον θάνατο του μεγάλου σχεδιαστή, στην ηλικία των 91 χρόνων.Το μοιραίο γεγονός, που συγκλόνισε το χώρο της υψηλής ραπτικής, συνέβη το Σάββατο, με τον σχεδιαστή να αφήνει την τελευταία του πνοή στον ύπνο του.Ο Hubert de Givenchy γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1927 στο Μποβέ. Παρά τις βλέψεις του πατέρα του, να γίνει δικηγόρος, εκείνος ακολούθησε την αγάπη του για το σχέδιο και μόδα.Ο οίκος Givenchy «γεννήθηκε» το 1952. Ήδη, το λανσάρισμα της πρώτης του κολεξιόν δεν άργησε να αποσπάσει τα πρώτα θεαματικά σχόλια, με τη Vogue και τους The New York Times να μιλούν για μια πολύ καλή νέα αρχή και ένα νέο αστέρι να λάμπει στο χώρο της μόδας. Η Σούζι Πάρκερ και η Αΐβι Νίκολσον ήταν από τις πρώτες μούσες του σχεδιαστή, που ανέδειξαν το απλό αλλά ταυτόχρονα σικ αέρα που απέπνεαν τα σχέδια του.Έχοντας στο ιστορικό του συνεργασίες με την Τζάκι Κένεντι, την Όντρεϊ Χέμπουρν, αλλά και την Κέιτ Μπλάνσετ και την Έμα Στόουν έχει χαράξει στη νοοτροπία όλων των γυναικών, ότι τελικά ένα μικρό μαύρο φόρεμα δεν πρέπει ποτέ να λείπει από τη γκαρνταρόμπα των θηλυκών.Η διάσημη ηθοποιός Hepburn, μπορεί να ήταν πελάτισσα του σχεδιαστή, αλλά δεν άργησε να γίνει η μούσα του, μιας κι η συνεργασία τους μετρούσε για χρόνια. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε, η αντίστοιχη εμφάνιση της Audrey Hepburn τo 1961 στην ταινία Breakfast at Tiffany’s, με δημιουργία του Γάλλου σχεδιαστή.Οι βλέψεις δεν επικεντρώθηκαν μόνο στο γυναικείο φύλο, όταν το 1969 λάνσαρε νέα σειρά απευθυνόμενη αποκλειστικά στους άντρες, ονόματι «Gentleman Givenchy», ενώ παράλληλα, διεύρυνε τα σχέδια εκτός των ρούχων, σε παπούτσια, κοσμήματα, γραβάτες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1979 εκλέγεται ως η προσωπικότητα της χρονιάς και ο πιο elegant άνδρας από το The Best Magazine.Υπήρξε ένα ζωντανό παράδειγμα ενός ανθρώπου που κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του, όταν πέρυσι σε μια έκθεση που φιλοξένησε προς τιμήν του το Museum of Lace and Fashion, δήλωσε ανοιχτά ότι ήταν χαρούμενος που έκανε τη δουλειά που ήθελε από παιδί. Κατάφερε να αποτυπώσει στις δημιουργίες του στοιχεία κομψά και σικάτα που έμειναν στην ιστορία παρά την απόσυρση του, το 1995.Αμέσως μετά την απόσυρση του και την πώληση του οίκου στον όμιλο LVMH το 1988, τα ηνία αρπάζουν οι John Galliano, Alexander McQueen, Julien MacDonald, Christian Dior και Ricardo Tisci. Μετά την αποχώρηση του τελευταίου, το Φεβρουάριο του 2017, η Clare Waight Keller ανέλαβε δράση τόσο στο γυναικείο, όσο και τον αντρικό σχεδιασμό.