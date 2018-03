«Αδειάζει» τον Γούντι Άλεν ο Μάικλ Κέιν

Σκηνή από την ταινία «Η Χάνα και οι αδερφές της»

Ο Μάικλ Κέιν δεν πρόκειται να ξανασυνεργαστεί με τον Γούντι Άλεν μετά τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο Βρετανός ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία του Άλεν «Η Χάνα και οι αδελφές της», μίλησε στην εφημερίδα The Guardian δίνοντας απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα.



Ερωτηθείς για τον σκηνοθέτη, τον οποίο πολλοί ηθοποιοί αλλά και θαυμαστές τον έχουν κατακρίνει για την πορεία της ζωής του μετά το σκάνδαλο του Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο σερ Μάικλ είπε ότι έμεινε «εμβρόντητος» όταν άκουσε τις κατηγορίες.



«Είμαι υποστηριχτής του National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) και έχω ισχυρές απόψεις για την παιδεραστία» είπε και πρόσθεσε ότι: «Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό, επειδή μου αρέσει ο Γούντι και πέρασα καλά μαζί του. Δεν λυπάμαι που δούλεψα μαζί του, κάτι που έκανα με πλήρη αθωότητα, αλλά δεν θα ήθελα συνεργαστώ ξανά μαζί του, όχι».



Ο Άλεν πρόσφατα αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που έκανε και πάλι η υιοθετημένη κόρη του Ντίλαν Φάροου, η οποία εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στις αρχές του χρόνου και ισχυρίστηκε για μία ακόμα φορά ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον σκηνοθέτη και ότι οι ηθοποιοί που συνεργάζονται μαζί του «θα πρέπει να αποδεχτούν ότι είναι συνένοχοι με τη σιωπή τους».

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ