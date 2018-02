Το ζεύγος Κλούνεϊ δίνει 500.000 δολάρια στον αγώνα κατά της οπλοκατοχής

Οι Κλούνεϊ θα συμμετάσχουν στην πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Variety. (Φωτογραφία: Reuters)

Ο ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ θα δωρίσουν 500.000 δολάρια στους διοργανωτές της διαμαρτυρίας «March for Our Lives» (Πορεία για τις Ζωές μας) με αίτημα την εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, στον απόηχο του μακελειού στο Λύκειο της πόλης Πάρκλαντ στη Φλόριντα των ΗΠΑ.



Οι Κλούνεϊ θα συμμετάσχουν στην πορεία διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Variety.



«Η Αμάλ και εγώ εμπνεόμαστε τόσο από το θάρρος και τη δύναμη της φωνής αυτών των νεαρών ανδρών και γυναικών από το Λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας» υπογράμμισε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε δήλωσή του την Τρίτη.



«Η οικογένειά μας θα είναι εκεί στις 24 Μαρτίου για να σταθεί πλάι – πλάι σε αυτή την απίστευτη γενιά νέων από όλη τη χώρα και στο όνομα των παιδιών μας Έλα και Αλεξάντερ, δίνουμε 500.000 δολάρια για να βοηθήσουμε στην κάλυψη των εξόδων γι αυτό το πρωτοποριακό γεγονός. Οι ζωές των παιδιών μας εξαρτώνται από αυτό».



Η πορεία διαμαρτυρίας, στις 24 Μαρτίου διοργανώνεται από πέντε εφήβους που επέζησαν από το μακελειό στο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας — Jacqueline Coren, Emma Gonzalez, Cameron Kasky, David Hogg και Alex Wind σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Everytown for Gun Safety. Διαδηλώσεις θα διοργανωθούν και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ.



Ο 19χρονος πρώην μαθητής του σχολείου στην πόλη Πάρκλαντ, στη Φλόριντα, άνοιξε την περασμένη Τετάρτη πυρ μέσα στο σχολείο με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.



Την ώρα που η Αμερική θρηνεί για τα θύματα μιας ακόμη ένοπλης επίθεσης η συζήτηση για την ελεύθερη οπλοκατοχή έχει ανοίξει και πάλι, όπως και για το θέμα του ορίου ηλικίας για την αγορά όπλων. Ο δράστης Νίκολας Κρουζ 19 ετών, είχε αγοράσει τους πρώτους μήνες μετά τα 18α του γενέθλια το ημιαυτόματο όπλο στρατιωτικού τύπου που χρησιμοποίησε στην αιματηρή επίθεση.

