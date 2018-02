Ο Χοακίν Φίνιξ φαβορί για το βραβείο ερμηνείας

«Μην ανησυχείς δεν θα πάει μακριά με τα πόδια». Don’t worry he won’t get far on foot. Ο μακρύς αυτός τίτλος είναι της τελευταίας ταινίας του Γκας Βαν Σαντ και αναφέρεται στην περίπτωση του άγνωστου στην Ελλάδα, όχι όμως και στην Αμερική Τζον Κάλαχαν (1951 – 2010), ο οποίος, όσο τραγικό και αν ακούγεται, ανακάλυψε τελικά τον εαυτό του μετά από ένα τρομερό τροχαίο ατύχημα που τον άφησε σχεδόν ολοκληρωτικά παράλυτο.



Το ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας τους εθισμού του Κάλαχαν στο αλκοόλ και η προσπάθειά του να επανακάμψει δίνει την ευκαιρία στον Χοακίν Φίνιξ, τον ηθοποιό που τον υποδύεται στην ταινία, να πλάσει έναν εξαιρετικά δύσκολο κινηματογραφικό χαρακτήρα για τον οποίο ενδεχομένως να κερδίσει το βραβείο ανδρικής ερμηνείας του εφετινού φεστιβάλ.



Είναι μια ερμηνεία σωματική (οι σκηνές στις οποίες τον βλέπουμε να χειρίζεται το αυτόματο αναπηρικό καροτσάκι χωρίς να χρησιμοποιεί το σώμα του θα πρέπει να υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολες) όσο και εσωτερική, ένα πραγματικό σκάψιμο στην ταλαιπωρημένη ψυχή του Κάλαχαν, το οποίο συνδυάζεται αρμονικά με το πικρό, αυτοσαρκατικό χιούμορ του με το οποίο «έντυνε» τις γελοιογραφίες του.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του γνωστού για την εκκεντρική συμπεριφορά του Αμερικανού ηθοποιού με τον Γκας Βαν Σαντ, 25 περίπου χρόνια μετά το «To die for». «Ο Γκας σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα στα γυρίσματα» είπε ο Φίνιξ στην συνέντευξη Τύπου της ταινίας, αποκαλώντας μάλιστα τα γυρίσματα του «Μην ανησυχείς δεν θα πάει μακριά με τα πόδια», «διασκεδαστικά». Και πρόσθεσε: «Αλλά μη με ρωτήσετε τίποτε άλλο για τον ρόλο μου διότι έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που τον έκανα και δεν θυμάμαι τίποτε.»



Σε ότι αφορά τις γυναίκες ηθοποιούς, η παράσταση μέχρι τώρα ανήκει στην γερμανίδα ηθοποιό Μαρί Μπάουμερ που στην ταινία «Τρεις μέρες στην Κιμπερόν» της Εμιλί Ατέφ υποδύεται την Αυστριακή ηθοποιό Ρόμι Σνάιντερ, λίγο πριν πεθάνει σε ηλικία μόλις 43 ετών το 1982. Η ταινία παρακολουθεί την Σνάιντερ την περίοδο που βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης στην Κιμπερόν της Βρεττάνης, όπου δέχθηκε τελικά να δώσει μια μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό Stern μιλώντας για πρώτη φόρα τόσο λεπτομερώς για την ζωή της.



Η Ατέφ πλάθει ένα πολύ ταλαιπωρημένο πλάσμα, που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεφύγει από την σκιά της Πριγκίπισας Σίσι που έκανε την Ρόμι Σνάιντερ διάσημη, που καταπιέστηκε τρομερά από την επίσης ηθοποιό μητέρα της, Μάγκντα Σνάιντερ, που ατύχησε στον έρωτα με κορυφαίο παράδειγμα τον Αλέν Ντελόν, που έζησε την αυτοκτονία του συζύγου της, που δεν μπόρεσε ποτέ να κρατήσει έτσι όπως θα ήθελε τα δικά της μητρικά καθήκοντα.



Ολα αυτά περνούν μέσα από την μελαγχολική, ασπρόμαυρη ταινία της Ατέφ στην οποία η μορφή της Μπάουμερ είναι κυρίαρχη, λόγος που μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει το βραβείο ερμηνείας.



Γιάννης Ζουμπουλάκης

Αποστολή Βερολίνο





