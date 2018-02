Για κλοπή έργων τέχνης κατηγορείται ο ράπερ Κέντρικ Λαμάρ

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η καλλιτέχνης Λίνα Ίρις Βίκτορ με καταγωγή από τη Βρετανία και τη Λιβερία υποστηρίζει ότι δικές της εικόνες εμφανίζονται στο βιντεοκλίπ για το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «Black Panther». (Φωτογραφία: Reuters)

Ο Αμερικανός ράπερ Κέντρικ Λαμάρ και η τραγουδίστρια SZA κατηγορούνται για κλοπή έργων τέχνης, τα οποία προβάλλονται στο βιντεοκλίπ τού τραγουδιού «All The Stars».



Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η καλλιτέχνης Λίνα Ίρις Βίκτορ με καταγωγή από τη Βρετανία και τη Λιβερία υποστηρίζει ότι δικές της εικόνες εμφανίζονται στο βιντεοκλίπ για το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «Black Panther».



Η καλλιτέχνης επικοινώνησε με εκπροσώπους της Marvel και συζήτησαν για το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν δημιουργίες της τον Νοέμβριο του 2016 και τον Δεκέμβριο του 2017, αλλά αρνήθηκε τις προσφορές τους και δεν συμφωνήθηκε συνεργασία.



Ωστόσο τώρα υποστηρίζει ότι εικόνες στο βιντεοκλίπ τού τραγουδιού έχουν ομοιότητα με τη δική της σειρά έργων τέχνης με τίτλο «Constellations».



Ο δικηγόρος της Βίκτορ, Κρίστοφερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με τον Άντονι Τίφιθ, διευθύνοντα σύμβουλο της Top Dawg Entertainment, παραγωγό και επιμελητή του soundtrack της ταινίας «Black Panther».



«Είναι ένα ηθικό ζήτημα, επειδή αυτό που ολόκληρη η ταινία υποτίθεται ότι προβάλλει είναι η χειραφέτηση των μαύρων, η αριστεία των Αφρικανών, είναι το νόημα της ιστορίας» ανέφερε ο Ρόμπινσον στους New York Times.



«Ταυτόχρονα κλέβουν από Αφρικανούς καλλιτέχνες» υπογράμμισε.



Η Λίνα Ίρις Βίκτορ είναι εννοιολογική καλλιτέχνης, performance και ζωγράφος. Ζει και εργάζεται μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου. Στη σειρά έργων της με τίτλο «Constellations» η Βίκτορ παίζει με τις μυστικιστικές ιδιότητες του χρυσού και επίσης με την ιδέα του μαύρου όχι ως κενό, αλλά ως το χρώμα που περιέχει όλα τα άλλα.

