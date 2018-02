Σε βίντεο το τρομακτικό ατύχημα της Ούμα Θέρμαν στο Kill Bill

Το 2002, στα γυρίσματα στο Μεξικό για το «Kill Bill», η Ούμα Θέρμαν καρφώθηκε με αυτοκίνητο σ' ένα δέντρο. Το ατύχημα τής προκάλεσε διάσειση και της προξένησε βλάβη στα γόνατα.Το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε άρθρο στους The New York Times, η 47χρονη ηθοποιός έδωσε λεπτομέρειες του ατυχήματος και, για πρώτη φορά, κατηγόρησε τον παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν για ανάρμοστη συμπεριφορά. Μια μέρα μετά, στον λογαριασμό της στο Instagram, ανέβασε βίντεο με το ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ο Ταραντίνο της έδωσε το βίντεο και πρόσθεσε πως ο Κουέντιν «ήταν βαθιά μετανιωμένος και παραμένει μεταμελημένος». Αλλά έκανε σαφές ότι επιρρίπτει ευθύνες στον Χάρβεϊ Γουάινστιν και τον κατηγόρησε για ψευδείς δηλώσεις και καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.Το περιστατικό ήταν πληγή στις σχέσεις Κουέντιν-Ούμα, για πάρα πολλά χρόνια. Η Ούμα εξομολογείται ότι είχε επιφυλάξεις για το γύρισμα της τελευταίας σκηνής, θεωρούσε ότι το αυτοκίνητο δεν παρείχε ασφάλεια. Ήθελε να την αντικαταστήσει επαγγελματίας stuntman. «Ο Κουέντιν ήρθε στο τροχόσπιτό μου και, όπως κάθε σκηνοθέτης, δεν ήθελε να ακούει "όχι". Ήταν έξαλλος, γιατί τους κόστιζα χρόνο. Αλλά φοβόμουν. Είπε: "Σου υπόσχομαι ότι το αυτοκίνητο είναι εντάξει. Ο δρόμος είναι μια ευθεία. Πιάσε 65 χιλιόμετρα την ώρα, ειδάλλως τα μαλλιά σου δεν θα ανεμίζουν όπως πρέπει και τότε θα σε βάλω να ξαναγυρίσεις τη σκηνή". Όμως, το κάθισμα δεν ήταν σωστά στερεωμένο. Ο δρόμος ήταν άμμος και δεν ήταν ευθεία» περιέγραψε η Ούμα Θέρμαν.Από την άλλη, μιλώντας στο Deadline, ο Κουέντιν ανασύρει στη μνήμη του λεπτομέρειες (βεβαίως, όπως εκείνος τις έχει καταγράψει): «Έφτασα όλος χαρά και της είπα ότι οπωσδήποτε μπορεί να το κάνει, ήταν ευθεία ο δρόμος, δεν θα έχεις πρόβλημα. Η απάντηση της Ούμα ήταν... "Okay". Επειδή με πίστεψε. Επειδή μ' εμπιστεύθηκε. Της είπα ότι θα είναι εντάξει. Και δεν ήταν. Ήμουν λάθος. Δεν την υποχρέωσα να μπει στο αμάξι. Μπήκε επειδή μ' εμπιστεύθηκε. Και με πίστεψε. Και κάναμε το γύρισμα. Κι έσκασε πάνω στο δέντρο. Τις πρώτες στιγμές, κανείς μας δεν ήξερε τι συνέβη. Μετά τη σύγκρουση, αφού η Ούμα πήγε νοσοκομείο, ήμουν όλος αγωνία γι' αυτό που συνέβη... να θυμάμαι το εαυτό μου να πιπιλίζει το πόσο ασφαλές ήταν κι ότι μπορούσε να το κάνει. Δίνοντας έμφαση στο ότι ο δρόμος ήταν μια ευθεία, μια ευθεία ο δρόμος... το ότι με πίστευε και να βλέπω να σκάει μπροστά αυτό το στροφιλίκι.»«Σού 'σπαγε την καρδιά. Πέρα από το ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της επαγγελματικής μου καριέρας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής μου» δήλωσε ο Ταραντίνο.Για χρόνια πολλά, η Ούμα ζητούσε το βίντεο από τον σκηνοθέτη. Για χρόνια, ο Ταραντίνο δεν της το έδινε. Οι παραγωγοί είχαν αποφασίσει να συγκαλύψουν το περιστατικό. Η Ούμα θυμάται ότι, το 2004, στο Soho House ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον κι ο Κουέντιν έλεγε ότι είχε παρθεί απόφαση να μη δοθεί στη δημοσιότητα αποδεικτικό στοιχείο.Όμως, όταν ο Κουέντιν έμαθε πως η Ούμα ετοίμαζε το άρθρο για τους The New York Times της έδωσε το βίντεο. Και η Ούμα, στην ανάρτησή της στο Instagram, τον ευγνωμονεί: «Το έκανε με πλήρη επίγνωση ότι θα του έκανε κακό, προσωπικά, και είμαι περήφανη γι' αυτόν, που έκανε το σωστό, και για το κουράγιο του». Και προχώρησε σε κατηγορία κατά του Γουάινστιν και των ατζέντηδων της στη CAA για τη «συγκάλυψη»: «Γι' αυτό που συνέβη, θεωρώ υπεύθυνους τον Λόρενς Μπέντερ, τον Ι. Μπένετ Γουόλς και τον διαβόητο Χάρβεϊ Γουάινστιν» έγραψε.Για τον Ταραντίνο έχει να πει ότι «στο τέλος, ο Κουέντιν εξιλεώθηκε με το να μου το δώσει μετά από 15 χρόνια, έτσι δεν είναι; Όχι ότι έχει πια σημασία, με τη μόνιμη ζημιά στον αυχένα μου και με τα γόνατά μου που έχουν ...»Η Ούμα έχει ήδη παραδώσει στην αστυνομία το βίντεο και την αλληλογραφία της με την κινηματογραφική εταιρεία Miramax. Μπας και αποδοθούν ευθύνες.