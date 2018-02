Πέθανε ο Ντένις Έντουαρντς των Temptations

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Ντένις Έντουαρντς, τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος της Motown «Temptations», όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον του.



Η οικογένειά του ανακοίνωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι ο Έντουαρντς πέθανε την Πέμπτη στο Σικάγο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στα αίτια του θανάτου του.



Ο Έντουαρντς εντάχθηκε στους Temptations το 1968, ένα εμβληματικό συγκρότημα της δισκογραφικής εταιρείας Motown που δημιουργήθηκε το 1961 από τον Μπέρι Γκόρντι.



Αν και οι Temptations είχαν ήδη κάνει επιτυχίες, η φωνή του Έντουαρντς σημάδεψε κάποια από τα σημαντικότερα τραγούδια τους, όπως το «Papa was a rolling stone» και «Cloud Nine» τα οποία έχουν βραβευθεί και με Grammy.







Τη δεκαετία του 1980 στράφηκε στη σόλο καριέρα, κάνοντας επιτυχία με τα τραγούδια «Don’t Look Any Further» και «Coolin’ Out». Το 1989 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame.



Ο Ότις Γουίλιαμς, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Temptations, εξέφρασε «τη θλίψη» του για τον θάνατο «του αδελφού μας». «Έχουμε επίγνωση της εξαιρετικής συμβολής του στην κληρονομιά των Temptations» πρόσθεσε.



Πολλοί οπαδοί του εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο ακτιβιστής υπέρ των δικαιωμάτων των μαύρων Τζέσε Τζάκσον χαρακτήρισε τον Έντουαρντς «πολύ ταλαντούχο».





