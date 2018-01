Ο Τζορτζ Μάικλ έκανε τεράστιες δωρεές σε οργάνωση για το AIDS

Οι δωρεές του αείμνηστου τραγουδιστή έγιναν γνωστές μόνο μετά τον θάνατό του την Ημέρα των Χριστουγέννων του 2016. (Φωτογραφία: ΑΠΕ)





Ο Τζορτζ Μάικλ δώρισε κρυφά εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να σώσει από χρεοκοπία ανθρωπιστική οργάνωση που προσφέρει υπηρεσίες σε πάσχοντες από τον ιό HIV στη μνήμη της πρώτης του αγάπης.



Το μέγεθος της καλοσύνης του αείμνηστου τραγουδιστή έγινε γνωστό μόνο μετά τον θάνατό του την Ημέρα των Χριστουγέννων του 2016.



Το Project Angel Food φιλανθρωπικό ίδρυμα στο Λος Άντζελες - ιδρύθηκε από εθελοντές το 1989 για να βοηθήσει εκείνους που υποφέρουν από υποσιτισμό και HIV- αποκάλυψε ότι ο διάσημος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός συχνά τους έστελνε επιταγές για την ενίσχυση της αποστολής τους.



Ο Ρίτσαρντ Άγιουμπ, εκτελεστικός διευθυντής του Project Angel Food, αποκάλυψε τη σύνδεση του θρύλου της ποπ με την οργάνωση και δήλωσε στην εφημερίδα The Mirror: «Δεν μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε αρκετά. Ήταν τόσο υποστηρικτικός και είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος δωρητής στην ιστορία μας. Μας έστελνε 25.000 δολάρια δωρεά με θρησκευτική ευλάβεια κάθε χρόνο με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τις 500.000 δολάρια. Αισθανόμασταν το πάθος του, την αγάπη και την υποστήριξή του κάθε χρόνο».



Ο Άγιουμπ αποκάλυψε επίσης ότι ο Τζορτζ Μάικλ είχε σκόπιμα κρατήσει τις συνεισφορές μυστικές στην οργάνωση για να αποφύγει «τυμπανοκρουσίες» και μάλιστα δώρισε τη Mercedes του για να πουληθεί σε πλειστηριασμό.



Τώρα που ο τραγουδιστής δεν είναι πια εν ζωή ο Ρίτσαρντ Αγιούμπ επαίνεσε τους θαυμαστές του για τη δέσμευσή τους να βοηθήσουν προσφέροντας ένα μέρος του ποσού που δεν λαμβάνει πλέον η οργάνωση.



«Οι θαυμαστές του ανταποκρίνονται και έχουν καλύψει το κενό» ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής του Project Angel Food.



Στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί η οργάνωση διανέμονται περισσότερα από 10.000 γεύματα την εβδομάδα στο Λος Άντζελες σε ανθρώπους που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες HIV, AIDS, καρκίνο και καρδιακές ασθένειες.



Ο Τζορτζ Μάικλ έκανε δωρεά στην οργάνωση κάθε χρόνο από το 1993, όταν έχασε τον σύντροφό του Ανσέλμο Φελέπα σε ηλικία 36 ετών.



Ο Φελέπα θεωρήθηκε από τον τραγουδιστή ως «σωτήρας» του και μίλησε για εκείνον με αγάπη στο αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ «Freedom» τονίζοντας ότι ήταν «η πρώτη φορά που αγαπούσε κάποιον ανιδιοτελώς».



Όταν ο Φελέπα αρρώστησε και έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο από AIDS, ο Μάικλ αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου και των χρημάτων του για να βοηθήσει άλλους που προσβλήθηκαν από τη νόσο.



Από την ημέρα του θανάτου του, έρχονται στο φως πολυάριθμα δημοσιεύματα για τη γενναιοδωρία του τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων μία γυναίκα έλαβε μυστική δωρεά 12.000 δολ. από τον Τζορτζ Μάικλ αφού μίλησε για την επιθυμία της να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση στο «Deal or No Deal». Μετά τη δωρεά, η Λινέτ Γκιλάρντ- που προσπαθούσε να συλλάβει παιδί επί δεκατρία χρόνια - γέννησε τον γιο της Σεθ τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.





