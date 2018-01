Αντιδράσεις από τη νέα «εκδοχή» Δία, Αχιλλέα και Πάτροκλου [Βίντεο]

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media η απόφαση Νetflix και BBC να ενσαρκώσουν ηθοποιοί αφρικανικής καταγωγής τους ρόλους του Δία, του Αχιλλέα και Πάτροκλου.



Στη νέα σειρά «Troy: Fall of a City», η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμα να προβάλλεται επιτίθενται οι χρήστες του διαδικτύου και κατακρίνουν την συγκεκριμένη επιλογή με υβριστικά σχόλια και αγανακτισμένα μηνύματα.





Οι πολέμιοι στη σειρά απειλούν μέχρι και με διακοπή συμβολαίου από το Netflix αν τελικά προβληθεί η σειρά η οποία έχει ήδη ανακοινώσει οχτώ κύκλους. Το επιχείρημά τους είναι η ιστορική ανακρίβεια στην οποία προχωρά η παραγωγή της σειράς καθώς σύμφωνα με τον Όμηρο ο Αχιλλές ήταν ξανθός.



Σύμφωνα με το πρώτο τρέιλερ τον Αχιλλέα, υποδύεται ο Βρετανός ηθοποιός David Gyasi με καταγωγή από την Γκάνα, ο οποίος έπαιξε προηγουμένως στις ταινίες Interstellar, Cloud Atlas και Man in an Orange Shirt, την ώρα που ο Όμηρος παρουσιάζει τον Αχιλλέα ξανθό.

