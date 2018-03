Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο των ΗΠΑ - Αναφορές για τραυματίες [Βίντεο]

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8X pic.twitter.com/2dJ05pghF6 — CNN (@CNN) March 20, 2018

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students — SMCPS_MD (@SMCPS_MD) March 20, 2018

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) March 20, 2018

Αποκλεισμένο από την αστυνομία βρίσκεται γυμνάσιο του Μέριλαντ των ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά MME.Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες, κάποιοι από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση.Το περιστατικό επιβεβαίωσε o σερίφης της περιοχής με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, με το οποίο καλούσε τους γονείς να μην μεταβούν στο σχολείο.Στην περιοχή που παραμένει αποκλεισμένη, βρίσκονται πράκτορες του FBI.Όλα αυτά λίγες εβδομάδες μετά το μακελειό στο λύκειο του Πάρκλαντ, όπου o 19χρονος Νίκολας Κρουζ εισέβαλε στον χώρο του σχολείου σκοτώνοντας 17 ανθρώπους. Το περιστατικό αυτό ήταν και η αφορμή να ξεκινήσει η συζήτητση για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ, με πολιτείες, όπως η Φλόριντα, να ψηφίζουν νόμο περί οπλοφορίας καθηγητών με σκοπό την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.