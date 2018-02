Το New Yorker αποκαλύπτει εξωσυζυγική σχέση Τραμπ με playmate

Το σκανδαλοθηρικό περιοδικό National Enquirer αγόρασε τα αποκλειστικά δικαιώματα της συνέντευξης που είχε παραχωρήσει μια πρώην playmate με επίκεντρο την εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να μην δημοσιεύσει ποτέ τη μαρτυρία της, αποκάλυψε την Παρασκευή το περιοδικό New Yorker.



Ηλικίας σήμερα 46 ετών, η Κάρεν Μαντούγκαλ είχε δεσμό διάρκειας 9 μηνών με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ μεταξύ 2006 και 2007, ενώ ο δισεκατομμυριούχος ήταν ήδη παντρεμένος με τη Μελάνια, η οποία είχε μόλις φέρει στον κόσμο τον γιο τους.



Ερωτηθέντες από το Γαλλικό Πρακτορείο, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και ο όμιλος ΜΜΕ ΑΜΙ δεν ανταποκρίθηκαν.



Ο Λευκός Οίκος ανέφερε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι ο πρόεδρος αρνείται ότι είχε συνάψει σχέση με το πρόσωπο αυτό κι ότι πρόκειται για μια «παλιά ιστορία».



Η «Πλέιμεϊτ της Χρονιάς» 1998 στο περιοδικό Playboy ήταν εκείνη που αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση της με τον επιχειρηματία διότι αισθανόταν ενοχές, σύμφωνα με τις χειρόγραφες σημειώσεις που περιήλθαν στην κατοχή του New Yorker.



Τον Νοέμβριο του 2016, λίγες ώρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal αποκάλυψε ότι ο όμιλος ΜΜΕ American Media Inc (AMI), που εκδίδει μεταξύ άλλων το σκανδαλοθηρικό National Enquirer, είχε αποκτήσει, έναντι του ποσού των 150.000 δολαρίων, τα αποκλειστικά δικαιώματα της μαρτυρίας της Κάρεν Μακντούγκαλ.



Όπως γράφει το New Yorker, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ντέιβιντ Πέκερ, ο οποίος τυγχάνει να είναι φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε προχωρήσει σε αυτήν τη συναλλαγή γνωρίζοντας, εκ των προτέρων, ότι δεν θα δημοσίευε ούτε μια λέξη από αυτήν τη μαρτυρία στο National Enquirer.



«Ο Πέκερ τον θεωρούσε πραγματικά φίλο του» αφηγείται στο New Yorker ο Τζέρι Τζορτζ, ένα πρώην στέλεχος της AMI. «Δεν δημοσιεύουμε ποτέ ούτε μια λέξη για τον Τραμπ χωρίς τη συναίνεσή του», συμπλήρωσε.



Το άρθρο υπογράφει ο γιος της Μίας Φάροου και του Γούντι Άλεν, Ρόναν Φάροου, ο οποίος έγραψε τα δύο άρθρα τα οποία έφεραν στο φως της δημοσιότητας το σκάνδαλο με τον παραγωγό του Χόλιγουντ Ουάινστιν, στις αρχές Οκτωβρίου.



Στις αρχές Ιανουαρίου, και πάλι η Wall Street Journal είχε γράψει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχέσεις με μια πρωταγωνίστρια πορνογραφικών ταινιών, τη Στέφανι Κλίφορντ, την οποία κατόπιν πλήρωσαν για να εξαγοράσουν τη σιωπή της.



Την Τετάρτη, ένας εκ των δικηγόρων του προέδρου των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κόεν, επιβεβαίωσε ότι συνάφθηκε μια συμφωνία με τη Στόρμι Ντάνιελς, όπως είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό της, που επικυρώθηκε με την καταβολή το φθινόπωρο του 2016 του ποσού των 130.000 δολαρίων.



in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ