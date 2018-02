Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Φλόριντα με 17 νεκρούς και τραυματίες [Εικόνες - Βίντεο]

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 Φεβρουαρίου 2018

Moments ago, @browardsheriff Scott Israel gave an update on the Florida school shooting that left at least 14 victims. https://t.co/JO9Zjlg7UH pic.twitter.com/dj8ll0wOpc — Fox News (@FoxNews) 14 Φεβρουαρίου 2018

Συνελήφθη ο δράστης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επίθεση με δεκάδες πυροβολισμούς πραγματοποίησε ένας ένοπλος σε σχολείο στη Φλόριντα, την ώρα που ολοκληρωνόταν το ωράριο των μαθημάτων,, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από το γραφείο του σερίφη του Broward, ενώ δεκάδες ακόμα μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομεία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις της κομητείας Μπρόουαρν στη Φλόριντα περικύκλωσαν αμέσως το σχολείο στην πόλη Πάρκλαντ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με ένοπλο, ωστόσο για αρκετή ώρα ο δράστης παρέμενε ασύλληπτος.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 Φεβρουαρίου 2018



Όπως φαίνεται στο βίντεο του CBS, οι αστυνομικοί βάζουν χειροπέδες σε έναν άνδρα και τον οδηγούν στο περιπολικό.

DEVELOPING: Live aerial photos show police may have someone in custody at the site of the Parkland, Florida school shooting https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/b0CsnnEDSL — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 Φεβρουαρίου 2018

Helicopter video shows handcuffed suspect being loaded into ambulance. @browardsheriff reports at least 14 victims. #StonemanShooting https://t.co/Ogm62MgHMt pic.twitter.com/WH6DNu2GLa — WCVB-TV Boston (@WCVB) 14 Φεβρουαρίου 2018

Έγιναν γνωστά τα στοιχεία του δράστη

Suspect Nikolaus Cruz, 19, is in custody. #stonemandouglasshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 Φεβρουαρίου 2018



Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο δράστης είχε στην κατοχή του ένα πυροβόλο Colt AR-15 και πολλές γεμιστήρες με σφαίρες, τις οποίες χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

LIVE NOW: @ABC News Special Report: Police respond to reports of shooting at high school in Parkland, Florida. https://t.co/E6dEbyMHHZ — ABC News (@ABC) 14 Φεβρουαρίου 2018

Πληροφορίες για δεκάδες τραυματίες

Students at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida flee amid reports of a shooting at the school. “The school immediately went on lockdown but is now dismissing students,” Broward School District says. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/TWqjnIVT87 — ABC News (@ABC) 14 Φεβρουαρίου 2018

Μήνυμα Τραμπ για τα θύματα και τις οικογένειές τους

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Φεβρουαρίου 2018

JUST IN: Authorities respond to report of school shooting in Parkland, Florida. Coral Springs Police urge public to avoid the area around Douglas High School https://t.co/aq7P7pj8it pic.twitter.com/a30wM6PjfJ — THE LONE PREACHER ™ (@JeanMinistries) 14 Φεβρουαρίου 2018

Τελικά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη της επίθεσης στο σχολείο Marjory Stoneman Douglas High School, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταφέρουν την εικόνα.Αργότερα, το κανάλι WCVB-TV Boston μετέδωσε πλάνα από ελικόπτερο όπου ο δράστης της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.Λίγη ώρα μετά τη σύλληψη του ανθρώπου που οι αστυνομικοί συνέλαβαν ως τον δράστη της επίθεσης, έγιναν γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.με πρώην συμμαθητές του να κάνουν λόγο για «προβληματικό άτομο», το οποίο είχε εμμονή με τα όπλα.Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν 20 έως 50 τραυματισμένα άτομα, χωρίς να μπορεί κανείς να διευκρινίσει αν είναι όλα παιδιά ή υπάρχουν και ενήλικες θύματα.Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε αμερικανικά ΜΜΕ δήλωσαν ότι οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν «ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσαν να τους μετρήσουν».Με ανάρτησή του στο Twitter, σχολίασε το περιστατικό ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας τις προσευχές και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης.