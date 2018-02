Παραιτήθηκε ειδικός πράκτορας του FBΙ Τζος Κάμπελ

Πράκτορας του FBI παραιτήθηκε, ώστε να μπορεί να εκφράσει δημόσια τις ανησυχίες του για την πολιτικοποίηση του FBI από τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, αλλά και την κυβέρνηση Τραμπ, μεταδίδει το CNN.



«Οι πράκτορες του FBI είναι άνθρωποι με πείσμα, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το που φυσούν οι άνεμοι της πολιτικής. Ωστόσο, για να επιτύχουν στην εργασία τους έχουν ανάγκη από την δημόσια υποστήριξη. Οι επιθέσεις που δέχονται από πολιτικούς με ιδιοτελή κίνητρα, απειλούν τώρα αυτή την υποστήριξη, καλλιεργώντας αμφιβολίες για την ακεραιότητα του FBI, οι οποίες μπορεί ν’ αγγίξουν τις επόμενες γενιές» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην ειδικός πράκτορας του FBI Τζος Κάμπελ, γράφοντας ένα σχόλιο στην εφημερίδα The New York Times.



Η δημοσιοποίηση του σχολίου αυτού έγινε σε μια περίοδο κλιμάκωσης της κριτικής που ασκούν οι Ρεπουμπλικάνοι, τόσο στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όσο και στο FBI, για τους χειρισμούς τους στην έρευνα που διεξάγεται για την Ρωσία. Η γνωστοποίηση των απόψεων του Κάμπελ συνέπεσε επίσης, με την δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση Τραμπ ενός υπομνήματος που συνέταξαν οι Ρεπουμπλικάνοι της Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Στο υπόμνημα αυτό οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι το FBI, αλλά και το υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στην διεξαγωγή ερευνών (Foreign Intelligence Surveillance Act -FISA).



Στο ίδιο υπόμνημα υποστηρίζεται ότι το FBI χρησιμοποίησε παράνομα πληροφορίες για την συλλογή των οποίων είχε πληρώσει εν μέρει η προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιήθηκαν ώστε να εκδοθεί ένα ένταλμα έρευνας στηριγμένο στη νομοθεσία FISA σε βάρος του πρώην συμβούλου εξωτερικής πολιτικής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ Κάρτερ Πέιτζ.



Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί έχουν χαρακτηρίσει «παραπλανητικό» το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε, υποστηρίζοντας ότι έχουν παραληφθεί σημαντικά γεγονότα από την αίτηση για την έκδοση του εντάλματος FISA. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί, κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους ότι χρησιμοποιούν το υπόμνημα προκειμένου να υποβαθμίσουν την έρευνα για πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, που διεξάγει ο ανεξάρτητος ανακριτής Ρόμπερτ Μάλερ.



Το FBI από την μεριά του είχε εκφράσει «σοβαρές ανησυχίες» πριν από την δημοσιοποίηση του υπομνήματος και σχετικά με την εγκυρότητά του.



Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το υπόμνημα τον αθωώνει συνολικά στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την Ρωσία.



Ωστόσο, ο Κάμπελ δήλωσε ότι κατά την άποψή του, «πολιτικά στελέχη εκφράζουν επιθετικά την διαφωνία τους για την έρευνα που γίνεται σχετικά με την Ρωσία σε μια προσπάθεια υποβάθμισης της αξιοπιστίας ολόκληρης της υπηρεσίας του FBI». Η εξέλιξη αυτή μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στο FBI στα επόμενα χρόνια.



«Η υπόθεση μεταξύ των συγχυσμένων και απογοητευμένων στελεχών του FBI, είναι ότι οι επιθέσεις αυτές, έχουν ως στόχο να μειώσουν τις επιπτώσεις ενδεχόμενης απαγγελίας νέων κατηγοριών, από την έρευνα του ειδικού ανακριτή Μάλερ. Από την άλλη μεριά, αυτού του τύπου οι επιθέσεις από ισχυρούς (πολιτικά) ανθρώπους ξεπερνούν την έννοια της άσκησης κριτικής και μπορούν να καταστρέψουν την υπηρεσία,» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κάμπελ.



Ο Κάμπελ υπηρέτησε ως ειδικός βοηθός του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ απέλυσε αιφνιδιαστικά τον περασμένο Μάιο.



Ο Κόμεϊ απέρριψε κάθε έννοια σπουδαιότητας του υπομνήματος, ενώ σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι ο Κάμπελ “θα λείψει από το FBI, ενώ η φωνή ενισχύει σημαντικά την συζήτηση που γίνεται σε παναμερικανικό επίπεδο.”



Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν επιτέθηκε φραστικά στον πρόεδρο της Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων Ντέβιν Νούνες για την δημοσιοποίηση του υπομνήματος, αποδίδοντας του “ιδιοτελή πολιτικά κίνητρα.”



Παράλληλα, ο Μπρέναν καταλόγισε “παράβαση καθήκοντος” στον Νούνες για την άρνησή του να επιτρέψει στους Δημοκρατικούς που είναι μέλη της ίδιας επιτροπής, να δημοσιοποιήσουν ένα άλλο υπόμνημα που αντικρούει τους ισχυρισμούς των Ρεπουμπλικάνων για την μεροληπτική έρευνα από το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

“Η άρνηση του Ντέβιν Νούνες και των Ρεπουμπλικάνων προς την μειοψηφία των Δημοκρατικών της επιτροπής, να δημοσιοποιήσουν το δικό τους υπόμνημα, προκαλεί σοκ. Νομίζω υπογραμμίζει το πόσο προκατειλημμένος είναι ο κ. Νούνες. Έχει παραβιάσει την άσκηση των προεδρικών καθηκόντων του στην επιτροπή. Δεν το λέω αυτό, για να το λέω,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπρέναν στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου NBC “Meet the Press.”



Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε ότι η μη δημοσίευση των απόρρητων πληροφοριών πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η κατάρτιση του αναφερόμενου υπομνήματος αποδεικνύει επίσης, “τον μεγάλο βαθμό προκατάληψης του Νούνες.” “Δεν έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες πίσω από το υπόμνημα του Νούνες και το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι ο ίδιος είναι σοβαρά προκατειλημμένος,” τόνισε ο Μπρέναν.



Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπρέναν εμπλέκεται στην δημόσια κριτική για την δημοσιοποίηση του υπομνήματος Νούνες, καθώς την προηγούμενη Πέμπτη το πρωί, είχε γράψει στο Twitter ότι δεν είχε ξαναδεί μια “τόσο προκλητική και προκατειλημμένη πολιτική συμπεριφορά.



Το υπόμνημα υποστηρίζει ότι για την έκδοση του εντάλματος έρευνας κατά του Πέιτζ το FBI στηρίχτηκε στο περιβόητο ντοσιέ, το οποίο συντάχθηκε από τον πρώην πράκτορα των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, Κρίστοφερ Στιλ. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι τονίζουν ότι το FBI δεν γνωστοποίησε πως η μερική χρηματοδότηση για την κατάρτιση του ντοσιέ, έγινε από την προεκλογική εκστρατεία της Κλίντον.



Από την πλευρά του, το ηγετικό στέλεχος των Δημοκρατικών, στην Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Άνταμ Σιφ χαρακτήρισε ως “αβάσιμο” τον παραπάνω ισχυρισμό, τονίζοντας ότι το δικαστήριο που εξέδωσε το ένταλμα έρευνας FISA ήταν ενήμερο για “το ενδεχόμενο ύπαρξης πολιτικής σκοπιμότητας” πίσω από την κατάρτισή του. Ο ίδιος, τόνισε ότι είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις αιτήσεις για την έκδοση ενταλμάτων FISA, να μην αναφέρονται τα ονόματα ανθρώπων που δίνουν σχετικές πληροφορίες.

Από την άλλη μεριά, ο Ρεπουμπλικάνος Πολ Ράιαν, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστήριξε προσωπικά την δημοσιοποίηση του υπομνήματος. Σύμφωνα με την άποψη του Ράιαν, το υπόμνημα αυτό, θα πρέπει να διαχωριστεί από την έρευνα του ειδικού ανακριτή.



Ο Αμερικανός υφυπουργός Δικαιοσύνης Ροντ Ρόζενσταϊν ανέθεσε την διεξαγωγή της έρευνας στον Μιούλερ, τον περασμένο Μάιο κι αμέσως μετά την αιφνιδιαστική αποπομπή του πρώην διευθυντή Τζέιμς Κόμεϊ από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Μιούλερ έχει και ειδικά εισαγγελικά καθήκοντα για την απαγγελία κατηγοριών υπό την σύμφωνη γνώμη ειδικού σώματος ενόρκων (grand jury). Ο ειδικός ανακριτής διερευνά το ενδεχόμενο συνωμοσίας μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Τραμπ και της Ρωσίας, όπως επίσης και το ενδεχόμενο παρεμπόδισης του έργου της δικαιοσύνης από τον Αμερικανό πρόεδρο ή άλλο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.





