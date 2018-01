Τρίζει η καρέκλα της Μέι - Brino αντί για Brexit;

Οι δεξιοί επικριτές της Τερέζα Μέι την υποπτεύονται ότι αντί για το καθαρό Brexit που εκείνοι επιθυμούν, η πρωθυπουργός θα δρομολογήσει την Βρετανία σε Brino - από τα αρχικά του «Brexit in Name Only» που σημαίνει «Brexit μόνο κατ’ όνομα». (Φωτογραφία: EPA pictures)





Η καρέκλα της βρετανίδας πρωθυπουργού τρίζει όλο και περισσότερο. Τις τελευταίες ημέρες, πληθαίνουν τα πισώπλατα μαχαιρώματα από στελέχη του κόμματός της ενώ την Τρίτη, η Βουλή των Λόρδων άρχισε να συζητά την ψήφιση 10 κρίσιμων τροπολογιών στη νομοθεσία περί Brexit. Μία από τις τροπολογίες αυτές, αν περάσει, θα ακυρώσει τα σχέδια να ψηφιστεί σε νόμο η ημερομηνία του Brexit, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι ευκολότερο να αναβληθεί η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ.



Πιο επικριτικοί απ’ όλους είναι όσοι ανήκουν στην πτέρυγα του Συντηρητικού Κόμματος που επιθυμεί ένα σκληρό Brexit, δηλαδή πλήρη αποκοπή των σχέσεων με την ΕΕ, γιατί φοβούνται ότι η Μέι συντάσσεται όλο και περισσότερο με εκείνους που προτιμούν ένα μαλακό Brexit, δηλαδή διατήρηση σχετικά στενών σχέσεων με τις Βρυξέλλες.



Ο επιχειρηματικός κόσμος, από την άλλη πλευρά, επιθυμεί διακαώς μια μεταβατική συμφωνία προκειμένου να αποφευχθεί ένα οικονομικά καταστροφικό Brexit τον Μάρτιο του 2019. Αλλά το τίμημα μιας μεταβατικής συμφωνίας είναι ότι στη διάρκειά της, η Βρετανία θα παραμείνει δεσμευμένη από την ευρωπαϊκή νομοθεσία χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου στην διαμόρφωσή της, θα συμμετέχει στον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα συνεχίσει να αποδέχεται την ελεύθερη μετακίνηση ευρωπαίων πολιτών στην επικράτειά της _ ένας από τους κορυφαίους οπαδούς του σκληρού Brexit, ο Τζέικομπ Ρις-Μογκ, θεωρεί ότι οι όροι αυτοί θα καταστήσουν την Βρετανία «υποτελή» στην ΕΕ.



Αλλά οι υποστηριχτές του σκληρού Brexit δεν είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Ο πρόσφατος ανασχηματισμός της Μέι ελευθέρωσε την θέση του επικεφαλής της European Research Group, στην οποία ανήκουν Συντηρητικοί βουλευτές υπέρ του Brexit. Την θέση αυτή κατέλαβε ο Ρις-Μογκ, ένας ιδιόρρυθμος υπερδεξιός που πλασάρεται πλέον σαν πιθανός διάδοχος της Μέι. Η άνοδος του Ρις-Μογκ ανησύχησε τον μέχρι σήμερα κορυφαίο Συντηρητικό οπαδό του Brexit και έτερο πιθανό διάδοχο της πρωθυπουργού, τον υπουργό Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος υψώνει ακόμη πιο δυνατά την φωνή του ανταγωνιζόμενος τον Ρις-Μογκ και, παράλληλα, προκαλώντας προβλήματα στην Μέι.



Σύμφωνα με τους New York Times, η Μέι κατάφερε να επιζήσει στη Ντάουνινγκ Στριτ μέχρι σήμερα κυρίως επειδή θεωρείται ότι συμβιβάζει ένα υπουργικό συμβούλιο διαιρεμένο ανάμεσα σε όσους επιθυμούν ένα σκληρό Brexit και σε όσους επιθυμούν ένα μαλακό. Όσο όμως συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες, η Μέι θα μπορεί όλο και δυσκολότερα να κάθεται στην μέση, εκτιμά η αμερικανική εφημερίδα.



Τάνια Μποζανίνου

in.gr