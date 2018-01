Αφγανιστάν: 11 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε γραφεία ΜΚΟ

Φωτογραφία αρχείου





Τουλάχιστον 11 άτομα έχουν τραυματιστεί από επίθεση σε γραφεία της ΜΚΟ Save the Children στην επαρχία Ναγκαρχάρ του ανατολικού Αφγανιστάν που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί.



Η επίθεση, από την οποία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ξεκίνησε λίγο μετά τις 09:00 (τοπική ώρα, 06:30 ώρα Ελλάδας) με την έκρηξη ενός παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται η ΜΚΟ. Στη συνέχεια πολλοί ένοπλοι, δύο ή τρεις σύμφωνα με πηγές, εισήλθαν στο κτίριο. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν έσπευσαν στο σημείο και έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις με τους τρομοκράτες.



Περισσότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης, ένας εργαζόμενος της ΜΚΟ που βρισκόταν εγκλωβισμένος στο κτίριο έστειλε μήνυμα σε ένα φίλο του μέσω της εφαρμογής WhatsApp: «Είμαι ζωντανός, προσευχηθείτε για εμένα: ακούω τουλάχιστον δύο δράστες στον δεύτερο όροφο, μας ψάχνουν. Καλέστε τις δυνάμεις ασφαλείας».



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνήτη της Νανγκαρχάρ, τον Αταουλάχ Χογιάνι, «περίπου στις 09:10 (τοπική ώρα, 06:40 ώρα Ελλάδας) ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε βομβιστής αυτοκτονίας εξερράγη μπροστά από την είσοδο του συγκροτήματος της Save the Children, στη συνέχεια μια ομάδα ανδρών εισήλθε στο κτίριο. Μέχρι στιγμής έντεκα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία».



Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, όμως οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν μέσω Twitter ότι δεν είναι εκείνοι: «Οι μουτζαχεντίν μας δεν εμπλέκονται στην επίθεση της Τζαλαλαμπάντ», τόνισε ο εκπρόσωπός τους Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ.



«Άκουσα μια τεράστια έκρηξη, έμοιαζε με παγιδευμένο αυτοκίνητο. Καλυφθήκαμε και είδα έναν άνδρα που κρατούσε έναν εκτοξευτήρα ρουκετών να πυροβολεί εναντίον της κεντρικής πόρτα για να εισέλθει στο κτίριο», δήλωσε ένας από τους τραυματίες, ο Μοχάμαντ Άμιν, που διασώθηκε αφού πήδηξε από ένα παράθυρο.



Ένας άλλος εργαζόμενος στη ΜΚΟ, που εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο κτίριο, δήλωσε ότι τα πυρά συνεχίζονται.



Επίσης έξω από το κτίριο της ΜΚΟ δύο οχήματα, το ένα εκ των οποίων ανήκει στη Save the Children, έχουν πυρποληθεί.



Μια δυτική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας από τη Τζαλαλαμπάντ έκανε λόγο για «πολλές απειλές» τις τελευταίες ημέρες, όμως εκτίμησε ότι δεν είχαν στόχο συγκεκριμένα αλλοδαπούς.



Στη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, που συνορεύει με το Πακιστάν, δρουν Ταλιμπάν, αλλά και μέλη του Ισλαμικού Κράτους που χρησιμοποιούν ως βάση πολλές περιοχές της αφγανικής αυτής επαρχίας.



Η Save the Children έχει παρουσία στο Αφγανιστάν από το 1976, ενώ στην Καμπούλ βοηθά κυρίως τα παιδιά που εργάζονται στον δρόμο. Διαθέτει μάλιστα δίκτυο σε όλη τη χώρα.

in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ