Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί υπεύθυνοι της αναστολής ομοσπονδιακών υπηρεσιών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς ότι ευθύνονται για τη μερική αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επειδή νοιάζονται περισσότερο για «τους παράνομους μετανάστες» παρά για τον στρατό ή την ασφάλεια των συνόρων.

«Οι Δημοκρατικοί ανησυχούν πολύ περισσότερο για τους παράνομους μετανάστες παρά για τον μεγάλο Στρατό μας ή για την Ασφάλεια στα επικίνδυνα Νότια σύνορα» ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος τις πρώτες πρωινές ώρες. «Θα μπορούσαν εύκολα να καταλήξουν σε μια συμφωνία αλλά προτίμησαν να παίξουν το χαρτί του «κλεισίματος» αντί για αυτό», πρόσθεσε.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!