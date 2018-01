ΗΠΑ: Για «βιβλίο - μαϊμού» μιλάει ο Τραμπ

(Φωτογραφία: EPA pictures)





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εκ νέου «πυρά» εναντίον του επικριτικού σε βάρος του βιβλίου του δημοσιογράφου Μάικλ Γουολφ, χαρακτηρίζοντάς το «βιβλίο - μαϊμού», την ώρα που στενός σύμβουλος του μεγιστάνα προασπίστηκε την «πολιτική μεγαλοφυΐα» του κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, η οποία, ωστόσο, διακόπηκε απρόσμενα καθώς οργισμένος κατηγόρησε δημοσίως τα αμερικανικά ΜΜΕ για τον τρόπο που καλύπτουν το θέμα.



Ο συγγραφέας του «Fire and Fury: Inside the Trump White House» διαβεβαίωσε από την πλευρά του σήμερα ότι δεν σκόπευε να γράψει εσκεμμένα ένα βιβλίο αρνητικό για τον αμερικανό πρόεδρο.



«Είχα ενθουσιαστεί με ένα άλλο θέμα: «Ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο απρόσμενος πρόεδρος, που πραγματικά θα πετύχει». Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν πρόκειται να πετύχει. Είναι χειρότερα απ' όσο πιστεύαμε» δήλωσε ο Γουόλφ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.



«Πρέπει να υποστηρίζω ένα βιβλίο - μαϊμού που έγραψε ένας απόλυτα αναξιόπιστος συγγραφέας» ήταν το tweet που έστειλε νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος.



Υψηλόβαθμα στελέχη του Λευκού Οίκου, επίσης, υπερασπίστηκαν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών εκπομπών που συμμετείχαν σήμερα το πρωί, την ικανότητα του Αμερικανού προέδρου να κυβερνήσει τη χώρα.



«Ο πρόεδρος είναι μια πολιτική μεγαλοφυΐα που επικράτησε έναντι 17 υποψηφίων, απίστευτα ταλαντούχων, (στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος), ο οποίος ανέτρεψε τη δυναστεία Μπους, ανέτρεψε τη δυναστεία Κλίντον» σημείωσε μιλώντας στο CNN ο σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, Στίβεν Μίλερ.



«Το βιβλίο θεωρείται ένα πολύ κακογραμμένο αποκύημα φαντασίας» συμπλήρωσε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τον Μάικλ Γουόλφ «διεφθαρμένο συγγραφέα ενός σάπιου βιβλίου».



Στο «Φωτιά και Οργή» γίνεται ιδιαίτερη μνεία, σε χλευαστικό τόνο, στον πολιτικό σύμβουλο του Τραμπ, που είχε επιφορτιστεί να προετοιμάσει το προεδρικό διάταγμα για την απαγόρευση της εισόδου στην αμερικανική επικράτεια υπηκόων από πολλές χώρες, κυρίως μουσουλμανικές.



Στις σελίδες του βιβλίου ο Μίλερ περιγράφεται ως ένας συγγραφέας ομιλιών «ανίκανος να συντάξει προτάσεις» ή ως ένας πολιτικός σύμβουλος «που γνωρίζει ελάχιστα την πολιτική».



Η οργή του συμβούλου του δισεκατομμυριούχου ήταν εμφανής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε, όπου καταφέρθηκε κατά της κάλυψης του θέματος από τα ΜΜΕ, ενώ η κατάσταση έφθασε σε τέτοιο σημείο στο πλατό που ο παρουσιαστής Τζέικ Τάπερ της εκπομπής «State of the Union» του ζήτησε να ηρεμήσει και διέκοψε τη συνέντευξη.



Ο Στίβεν Μίλερ κατηγόρησε το CNN για «υστερική κάλυψη κατά του Τραμπ» μετά την κυκλοφορία του βιβλίου και κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι είναι «αλλαζονικός» και «κακεντρεχής».



«Δεν έχω καμία ιδέα γιατί μου επιτίθεστε» απάντησε ο Τάπερ, ζητώντας από τον καλεσμένο του να «ηρεμήσει» πριν διακόψει τη συνέντευξη άρον άρον. «Νομίζω ότι σπαταλήσαμε αρκετό χρόνο των τηλεθεατών μου» είπε πριν κλείσει τη συνέντευξη.



Από την πλευρά της, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι δήλωσε στο ABC News ότι κανείς στον Λευκό Οίκο «δεν αμφιβάλλει για τη σταθερότητα του προέδρου» καταγγέλλοντας ένα βιβλίου που γράφτηκε από κάποιον ο οποίος «έφθασε στο σημείο να πει ψέματα για να βγάλει χρήματα και να κερδίσει δόξα».





ΑΠΕ/Reuters, in.gr