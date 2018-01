Οι Γερμανοί παραμένουν κρεατοφάγοι

«Χάλκινο» για τη Γερμανία στη βιώσιμη κατανάλωση

Κριτική κατά του υπουργού Γεωργίας

Οι Γερμανοί μπορεί να καταναλώνουν πολλά λαχανικά και να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων. Σύμφωνα με νέα έκθεση, όμως, δεν είναι πρόθυμοι να βγάλουν από το διαιτολόγιο τους το κρέας.Στο πλαίσιο έρευνας που διενήργησε το ινστιτούτο Forsa κατ'εντολή του γερμανικού υπ. Γεωργίας, πάνω από 1.000 Γερμανοί άνω των 14 ετών δέχτηκαν να δώσουν πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειές τους. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι μαγειρεύουν τακτικά στο σπίτι και επιθυμούν να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων.Το 72% δήλωσε ότι τρώει φρούτα και λαχανικά σε καθημερινή βάση. Το 66% επεσήμανε ότι όταν πηγαίνει για ψώνια, δίνει μεγάλη σημασία στις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων.Ενδιαφέρον προκαλεί ότι ένας στους τρεις δηλώνει ότι καταναλώνει καθημερινά κρέας.Σύμφωνα με τον Δείκτη Βιωσιμότητας τροφίμων (Sustainability Food Index) του περασμένου έτους, ο οποίος δημιουργήθηκε από την Economist Intelligence Unit (που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το βρετανικό περιοδικό Economist) και το Ίδρυμα Food and Nutrition της Barilla, ανάμεσα σε 34 χώρες η Γερμανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων. Την πρωτιά έχει η Γαλλία και την ακολουθεί η Ιαπωνία.Όσον αφορά την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων η Γερμανία καταλαμβάνει την δεύτερη θέση. «Σύμφωνα με τον Δείκτη Βιωσιμότητας τροφίμων (SFI) η Γερμανία παραμένει παγκόσμιος πρωταθλητής στη μείωση της σπατάλης τροφίμων», επισημαίνει ο Μάρτιν Κόερινγκ, αρχισυντάκτης της Economist Inteligence Unit.«Ωστόσο παραμένει αδύναμη όσον αφορά τη διατροφή. Επίσης, οι επιδόσεις της χώρας σχετικά με τη διατροφική εκπαίδευση είναι μέτρια», λέει στη συνέχεια. Όπως έδειξε η έρευνα, πάνω από το 90% των Γερμανών θα ήθελε να δει τη διατροφή να διδάσκεται ως μάθημα στα σχολεία. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει και ο γερμανός υπουργός Γεωργίας Κρίστιαν Σμιντ.Στο μεταξύ η Foodwatch όσο και το γερμανικό παράρτητα της διεθνούς ΜΚΟ Friends of the Earth έσπευσαν να ασκήσουν κριτική στον γερμανό υπουργό. Υποστήριξαν ότι ο Σμιντ είχε υποσχεθεί ότι θα εισαγάγει ένα νέο σήμα που να πιστοποιεί τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων στις συσκευασίες των τροφίμων, αλλά ακόμα δεν υλοποίησε την υπόσχεσή του.Ο Σμιντ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της έρευνας της Forsa και είπε ότι «οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να γίνουν περισσότερο υπεύθυνοι». Ωστόσο, οι οργανώσεις κατηγόρησαν τη γερμανική κυβέρνηση ότι δημοσίευσε «ασήμαντα φυλλάδια» (έκθεση περί διατροφής 2018) αντί να επικεντρωθεί σε αποτελεσματικές πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων και των καταναλωτικών συνηθειών.Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που καλείται να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες της. Μια ομάδα 125 κορυφαίων ερευνητών στην Αμερική υποστηρίζει ότι η ανθυγιεινή διατροφή είναι η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ το βρετανικό υπουργείο Υγείας προειδοποίησε ότι οι διατροφικές συνήθειες στα σνακ των παιδιών δημιουργούν παχυσαρκία και επιβαρύνουν την υγεία.Αμπιγκάιλ Μέι Γιάνκ-Πόγουελ / Νατάσα Κουκουγιάννη