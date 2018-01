Μάικλ Γουόλφ: Aπό τους πιο αναξιόπιστους στη Γη ο Τραμπ [Βίντεο]

Οι αποκαλύψεις

Michael Wolff says he 'absolutely' spoke to President Trump for his tell-all book https://t.co/8svOMs9hv4 pic.twitter.com/BjpNZcODfw — TODAY (@TODAYshow) 5 Ιανουαρίου 2018

Πόλεμος δηλώσεων έχει ξεσπάσει για το βιβλίο του δημοσιογράφου Μάικλ Γουόλφ, «Fire and Fury: Inside the Trump White House», το οποίο φέρνει στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία για την προσωπική και πολιτική ζωή του Ντόναλντ Τραμπ που προκαλούν πυρετό στην αμερικανική κυβέρνηση.Μετά τις απειλές που εξαπέλυσαν δικηγόροι του Τραμπ προς τον συγγραφέα και τον εκδότη του βιβλίου, ο Μαίκλ Γουολφ έδωσε τη δική του απάντηση εξαπολύοντας πυρά: «Η αξιοπιστία του Τραμπ είναι πιθανόν μικρότερη από οποιουδήποτε άλλου έχει πατήσει το πόδι του στη Γη».Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Μάικλ Γουολφ δήλωσε ότι οι συνεργάτες του Τραμπ πιστεύουν ότι o πρόεδρος συμπεριφέρεται σαν παιδί.«Αυτός ο άνθρωπος δεν διαβάζει, δεν ακούει. Mοιάζει με φλίπερ που χτυπά προς όλες τις πλευρές» πρόσθεσε ο συγγραφέας χλευάζοντας τη γενικότερη συμπεριφορά του αμερικανού προέδρου.Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Μαικλ Γουόλφ και τον Ντόναλντ Τραμπ ανφορικά με την έκδοση του επίμαχου βιβλίου. Ο αμερικανός πρόεδρος διαψεύδει το γεγονός ότι δέχτηκε τον δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο.«Τι έκανα τότε εκεί αφού δεν ήθελε να με συναντήσει; Φυσικά και μίλησα με τον πρόεδρο...όσα είπαμε δεν ήταν off the record» απάντησε ο Γουολφ, ενώ απέκλεισε το σενάριο απόσυρσης του βιβλίου του το οποίο έχει απαιτήσει ο Λευκός Οίκος.Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας δήλωσε, ακόμη, ότι δεν νοείται πρόεδρος να ζητά την απόσυρση κυκλοφορίας βιβλίου.Το βιβλίο, του οποίου την εγκυρότητα αμφισβητεί ο Λευκός Οίκος, βασίζεται σε περισσότερες από 200 συνεντεύξεις. Στις σελίδες του «Fire and Fury: Inside the Trump White House» ο αναγνώστης θα διαβάσει για την ομάδα του Τραμπ που τρομοκρατήθηκε με την νίκη του, για την Μελάνια που έκλαιγε από λύπη τη νύχτα της νίκης του συζύγου της, για τον οργισμένο πρόεδρο με γνωστούς ηθοποιούς που δεν παρευρέθηκαν στην ορκωμοσία του και για τον τρόπο με τον οποίο «βλέπει» την νέα του κατοικία.«Λίγο τρομακτικός» είναι ο Λευκός Οίκος για τον πλανητάρχη αναφέρεται στο βιβλίο, που δεν αφήνει εκτός σχολιασμού την αγαπημένη κόρη Ιβάνκα που αναμιγνύεται σε μεγάλο βαθμό στις πολιτικές υποθέσεις του πατέρα της και κατέχει βασικό ρόλο στο κυβερνητικό του επιτελείο.Το φως της δημοσιότητας βλέπει και η πληροφορία που θέλει τον Τραμπ να μην κοιμάται στον Λευκό Οίκο με την σύζυγό του Μελάνια. Είναι η πρώτη φορά, από την εποχή του Κένεντι, που προεδρικό ζεύγος προβαίνει σε τέτοια επιλογή.Στην προεδρική του κατοικία, ο Τραμπ είχε επίσης παραγγείλει ειδική κλειδαριά ασφαλείας όπως και δεύτερη τηλεόραση για να έχει δύο οθόνες εντός του δωματίου του.Αδυναμία στις συζύγους φίλων του έχει, όπως γράφει ο Γουόλφ, ο Τραμπ ο οποίος πιστεύει ότι εάν δεν έχει ερωτικές σχέσεις με αυτές η ζωή του δεν έχει νόημα. Έχει προσπαθήσει, μάλιστα, να πείσει γυναίκα φίλου του ότι ο σύζυγός της δεν είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι.Όπως αποκαλύπτει ακόμη το βιβλίο, η Ιβάνκα σχεδίαζε με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, να αναδειχθεί σε πρώτη γυναίκα πλανητάρχη.Με ειρωνική διάθεση μιλά για την κόμμωση του πατέρας της, ενώ ο σύζυγός της Κούσνερ και ανώτατος σύμβουλος του Τραμπ σε ερώτηση της επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Λευκού Οίκου, για τις προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν ήξερε τι να απαντήσει.Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ο Τραμπ θαυμάζει τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ, ο θαυμασμός όμως δεν είναι αμοιβαίος αφού ο μιντιάρχης έχει αποκαλέσει τον πρόεδρο ηλίθιο.Ελισάβετ Σταμοπούλου