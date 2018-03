Η τέχνη σπάει τα δεσμά των συνηθισμένων εκθεμάτων και με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσματα, ταξιδεύοντας στο μέλλον και την εξέλιξη του κόσμου. Αφετηρία της συνεργίας αυτής αποτελεί η έκθεση «Future World: Where Art Meets Science», η οποία πραγματοποιείται στο μουσείο Artscience της Σιγκαπούρης.Η έκθεση έχει κερδίσει τις εντυπώσεις χιλιάδων επισκεπτών, μεγάλων αλλά και μικρών. Αν και είναι σταθερή για όσους προτίθενται να την ανακαλύψουν, τα εκθέματά της ωστόσο ανανεώνονται, έτσι ώστε να προσφέρει πάντοτε μια ξεχωριστή φρέσκια εμπειρία στους θεατές.Το ταξίδι στη ψηφιακή τέχνη χωρίζεται σε τέσσερις άξονες, τη φύση, την πόλη, το πάρκο και φυσικά το διάστημα.Η περιήγηση ξεκινά στη φύση εκπλήσσοντας τους θεατές με εκθέματα που συναντούν εκεί. Το «Flowers and people, cannot be controlled but they live together- A whole year per year» αναδεικνύει το κύκλο ζωής των λουλουδιών.Μια αίθουσα γεμάτη με ψηφιακά λουλούδια σε κάθε σημείο της, δείχνει τα λουλούδια να αλλάζουν διαρκώς, να ανθίζουν και να σκορπίζονται στο χώρο, όπως γίνεται και στην πραγματικότητα. Η αλληλεπίδραση των θεατών με το ίδιο το έκθεμα είναι το κλειδί του δωματίου. Μπορούν δηλαδή να προκαλέσουν είτε την πτώση όλων των πετάλων του άνθους και να το καταστρέψουν, είτε να το βοηθήσουν να ανακάμψει και να ανθίσει ξανά.Οι ψηφιακές πόλεις είναι το επόμενο βήμα της έκθεσης, με το «Sketch Town» να καθηλώνει μικρούς και μεγάλους σ’ ένα μαγευτικό παιχνίδι ζωγραφικής. Με δισδιάστατες μεγάλες οθόνες να περιβάλλουν το χώρο, οι επισκέπτες ζωγραφίζουν σε χαρτιά. Οτιδήποτε κι αν σχεδιάσουν το βλέπουν μέσα σε λίγα λεπτά να ζωντανεύει πάνω στη μεγάλη ψηφιακή πόλη. Αν αγγίξουν μάλιστα τα αντικείμενα που προστίθενται στην πόλη, αυτά με τη σειρά τους μετακινούνται σε διαφορετικές ταχύτητες και κατευθύνσεις.Στο τρίτο στάδιο, η διασκέδαση και το παιχνίδι ενώνονται για να βοηθήσουν τον επισκέπτη να συνδυάσει τη φυσική δραστηριότητα με τη ψηφιακή τεχνολογία. Τα «Light Ball Orchestra» είναι φωτεινές μεγάλες μπάλες που όταν τις αγγίζει ο θεατής αλλάζουν χρώμα και η καθεμία βγάζει ένα μοναδικό ήχο.Το τελευταίο κι ίσως πιο εντυπωσιακό σημείο της έκθεσης σχετίζεται με το διάστημα. Στο «Crystal Universe», απλώνεται ένα χώρος γεμάτος με 170.000 λέντ λαμπάκια που αλλάζουν χρώμα και δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση στους επισκέπτες που θαυμάζουν ιδιαίτερα το σύμπαν.