Επίτιμος διδάκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου ένας σημαντικός Ελληνας καθηγητής

Ποιος είναι ο Ιωσήφ Σηφάκης

Σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να αναγορευτεί την Τετάρτη 18 Απριλίου ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους της Επιστήμης της Πληροφορικής, ο παγκοσμίου κύρους έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ Ιωσήφ Σηφάκης.Τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο για το σύνολο του επιστημονικού του έργου και ειδικότερα για την προσφορά του στην Επιστήμη της Πληροφορικής θα απονείμει στον Καθ. Σηφάκη ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθ. Βασίλειος Χρυσικόπουλος, ενώ την προσωπικότητα του τιμώμενου και τον έπαινο θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής & Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) Παναγιώτης Βλάμος.Ο καθηγητής Σηφάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δώσει διάλεξη με τίτλο: ”Κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο”.Η τελετή αναγόρευσης του μοναδικού έλληνα βραβευμένου με το βραβείο Turing, που αποτελεί το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ στην Πληροφορική, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα στις 20:00 μ.μ.Η Ιόνιος Ακαδημία υπήρξε το πρώτο νεώτερο ελληνικό πανεπιστήμιο που κόσμησε την Κέρκυρα επί 40 χρόνια (1824-1864), δηλαδή μέχρι την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Το σύγχρονο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί τη συνέχεια αυτού του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου.

Ο καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διδάκτωρ Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου της Grenoble. Έχει διατελέσει καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης (EPFL) και είναι ο ιδρυτής του εργαστηρίου Verimag στην Grenoble, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο στον τομέα της σχεδίασης κρίσιμων συστημάτων.Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 ανέπτυξε σε συνεργασία με την βιομηχανία και ιδιαίτερα την Airbus, την τεχνολογία fly-by-wire που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε επιβατικά αεροπλάνα (Airbus320) για τον αυτόματο έλεγχο πτήσεων.Ο Έλληνας ερευνητής είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις πρωτοποριακές εργασίες του στον τομέα της σχεδίασης και επαλήθευσης συστημάτων και θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές του Model-Checking που είναι η κύρια βιομηχανική μέθοδος επαλήθευσης πληροφορικών συστημάτων σήμερα χρησιμοποιούμενη από εταιρείες όπως Intel, Microsoft και Google.Για την συμβολή του στην θεωρία και την εφαρμογή μεθόδων επαλήθευσης, το 2007 τού απονεμήθηκε το βραβείο Turing. Σήμερα, τα ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην μελέτη μεθόδων κατασκευής ενσωματωμένων συστημάτων υψηλής ασφάλειας και πιστότητας.Ο διαπρεπής επιστήμονας είναι μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστήμων, της Γαλλικής Ακαδημίας Τεχνολογιών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, της American Academy of Arts and Sciences και της National Academy of Engineering. Το 2009 το γαλλικό κράτος του απένειμε τον τίτλο του Μεγάλου Αξιωματούχου Εθνικής Αξίας (Grand Officier de l’Ordre du Mérite) και το 2011 του διοικητού της Λεγεώνας της Τιμής (Commandant de la Légion d’Honneur).To 2009, του απονεμήθηκε το Βραβείο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία και το 2013 το μετάλλιο της τάξης του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος. Είχε προηγηθεί το Leonardo Da Vinci Medal το 2012.Ο καθηγητής έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Διεθνούς Πανεπιστήμιου και της Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας τη διετία 2014-2016.Ο Ιωσήφ Σηφάκης έχει συγγράψει δύο συλλογές κειμένων έμμετρων και πεζών (εκδόσεις Αρμός).