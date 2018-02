Η ηχορύπανση κάνει κακό στην καρδιά

(Φωτογραφία: ΑΠΕ)

Όσοι ζουν κοντά σε αεροδρόμια, γραμμές τρένου ή πολυσύχναστους δρόμους, ίσως να ανησυχούν για το ότι τα καυσαέρια επηρεάζουν την υγεία τους. Ωστόσο, Αμερικανοί ερευνητές, υποστηρίζουν πως οι θόρυβοι που οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία της καρδιάς, προκαλώντας ακόμη και καρδιαγγειακές παθήσεις, σε έκθεση που δημοσιεύουν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology.



Ήδη τα τελευταία χρόνια, πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν ότι τα υψηλά επίπεδα ντεσιμπέλ στους δρόμους ή τα αεροδρόμια για παράδειγμα, συνδέονται άμεσα με την υψηλή αρτηριακή πίεση, στεφανιαίες νόσους, καρδιακές ανεπάρκειες ακόμη και εγκεφαλικά επεισόδια. Γενικότερα κάθε μορφή στρες είναι μια ύπουλη διαδικασία που υποσκάπτει την υγεία του ανθρώπου και μακροπρόθεσμα επηρεάζει την καρδιά.



Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το πως ακριβώς η ηχορύπναση μπορεί να συμβάλει σε καρδιακά προβλήματα. Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg στη Γερμανία ανέλυσαν τα ευρήματα από δεκάδες προηγούμενες μελέτες για το θόρυβο και την επίπτωση στην υγεία και με βάση αυτά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θόρυβος διαταρράσει το σώμα σε κυτταρικό επίπεδο. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι ενεργοποιεί το συμπαθητικό σύστημα και τις στρεσογόνες ορμόνες, με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης αγγειακών συμβάντων.



Η χρόνια έκθεση σε θορύβους αναφέρουν επίσης, πέρα από πρόσκαιρες βλάβες της ακοής ή ενοχλήσεις όπως ζαλάδες ή πονοκεφάλους, μπορεί να είναι καταλυτικός παράγοντας και για άλλες χρόνιες παθήσεις όπως είναι ο διαβήτης, ή μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό ή ακόμα και να οδηγήσει ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού ακόμη και σε αθηροσκλήρωση.



Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ερευνητές, η χρόνια έκθεση σε οποιονδήποτε ήχο πάνω από τα 60 ντεσιμέλ (το επίπεδο δηλαδή μιας τυπικής συνομιλίας στο γραφείο) έχει τη δυνατότητα να βλάψει το καρδιαγγειακό σύστημα. Ένα κουδούνισμα τηλεφώνου παράγει περίπου 80 ντεσιμέλ, ένα κομπρεσέρ περίπου 100 ενώ ένα αεροπλάνο που απογειώνεται γύρω στα 120 ντεσιμπέλ.



Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι στρατηγικές όπως σωστή ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους, ή τα ελαστικά αυτοκινήτων νέας γενιάς που μειώνουν τα επίπεδα θορύβου, έχουν συμβάλει στη μείωση της ηχορύπανσης σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο αναφέρουν κατηγορηματικά ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να υιοθετήσουν κι άλλα μέτρα με στόχο την προστασία των εξωτερικών παραγόντων που προκαλούν στρες στον άνθρωπο.



Μαριλένα Γεραντώνη

in.gr