Διαφημίζουν τη σημαία του μίσους και της διχοτόμησης της Κύπρου

Νίκος Χασαπόπουλος



Αυτή η τεραστίων διαστάσεων σημαία του ψευδοκράτους, η οποία χαράχθηκε από τις κατοχικές τουρκικές δυνάμεις στις πλαγιές του Πενταδαχτύλου, θυμίζει στους Κύπριους και στους επισκέπτες της Κύπρου ότι το μισό νησί, μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ είναι υπό κατοχή.



Ο,τι η πρωτεύουσα του η Λευκωσία, είναι η μοναδική διηρημένη πρωτεύουσα στον κόσμο, ότι στη βόρεια Κύπρο υπάρχουν στρατεύματα κατοχής και χιλιάδες έποικοι που τους έστειλαν εκεί από τα βάθη της Ανατολής για να αλλοιώσουν τον τοπικό πληθυσμό.



Μαζί με τη σημαία αυτή υπάρχει και το σύνθημα του Κεμάλ Ατατούρκ «Ne mutlu turkum diyene» («Τι ευτυχία να λες είμαι Τούρκος»), που καλύπτει μια έκταση 50 στρεμμάτων της πλαγιάς, ίση με τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου.



Μια σημαία με χιλιάδες λαμπιόνια να τη φωταγωγούν κάθε βράδυ ως υπενθύμιση της κατοχής. Μια σημαία που δεν αναγνωρίζεται από κανένα άλλο κράτος πέραν της Τουρκίας, από την οποία το ψευδοκράτος εξαρτάται απόλυτα σε πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο.



Κι όμως ο βρετανικός «Traveler», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» της Κύπρου, δεν διστάζει με πρόσφατο δημοσίευμα του να την διαφημίζει ως έναν από τα ελάχιστα ανθρώπινα κατασκευάσματα που είναι ορατά από το διάστημα, όπως το Σινικό τείχος.



Με πηχυαίο τίτλο «You Can See Northern Cyprus's Flag from Space» (Μπορείς να δεις τη σημαία της Βόρειας Κύπρου από το διάστημα) ο ιντερνετικός ταξιδιωτικός οδηγός εξυμνεί τα κατεχόμενα ως ένα από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς, προτρέποντας ούτε λίγο ούτε πολύ τους αναγνώστες του να κλείσουν διακοπές στο ψευδοκράτος. Αναμένονται διαβήματα από τις κυπριακές αρχές.

