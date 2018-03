Σημαντική εκδήλωση για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο

Με πολλή μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η εκδήλωση με θέμα “Raising awareness for gender equality and women empowerment: He for She Movement”, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με βασικό θέμα την παρουσίαση των δράσεων της επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο, μέσα από το Παγκόσμιο Κίνημα του Ο.Η.Ε. He for She.



Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από την κα Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM).



Βασικοί προσκεκλημένοι ήταν η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της ΠΕΔ Στ. Ελλάδας και Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, κα Ελένη Ευσταθίου, η κα Teresa Jimenez Becerril Barrio, ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η κα Θεώνη Δριμάλα, ειδική σε θέματα ισότητας φύλων.



Την εκδήλωση άνοιξε η κα Βόζεμπεργκ η οποία καλωσόρισε κοινό και προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στην ύπαρξη διακρίσεων σε τομείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση, ο τομέας λήψης αποφάσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τόνισε τη συμβολή πρωτοβουλιών όπως το κίνημα He for She για την ενδυνάμωση των γυναικών και τον θετικό αντίκτυπό τους στην στις τοπικές κοινωνίες και επισήμανε τον κυρίαρχο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η οικογένεια και το σχολείο στην κατάρριψη στερεοτύπων για το ρόλο των δύο φύλων.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Στη συνέχεια η κα Ευσταθίου, αναφέρθηκε σε διεθνείς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019 με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής. Η κα Ευσταθίου τη σημασία του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προσπάθεια αυτή, αναφέρθηκε στις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από την επιτροπή μέσω του κινήματος He for She.



Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κα Becerril Barrio, η οποία παρουσίασε την κατάσταση των ανισοτήτων σε θέματα μισθών και αποδοχών καθώς και το πολύ σημαντικό πρόβλημα της σωματεμπορίας που έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας σε παγκόσμιο επίπεδο με θύματα κορίτσια και γυναίκες, ενώ χαιρέτησε την πρωτοβουλία της επιτροπής να φέρει σε περιφερειακό επίπεδο τις δράσεις του κινήματος He for She.

Γυναίκα στην αρχαιότητα

Ακολούθησε η προβολή video με βασικό θέμα το ρόλο της γυναίκας από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα και τις δράσεις ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, η κα Δριμάλα παρουσίασε στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση, με τα ποσοστά ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση να είναι αρκετά μεγάλα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.



Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πρόταση, οι δράσεις της επιτροπής να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από διάφορους χώρους εντός και εκτός Ελλάδας.





