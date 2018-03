Με Navtex η Αγκυρα «βαφτίζει» τούρκικο το Καστελόριζο

Κλιμακώνει τις προκλήσεις της η Αγκυρα, «βαφτίζοντας» τούρκικο το Καστελόριζο με Navtex.Συγκεκριμένα, η Τουρκία εξέδωσε μια πρωτοφανή Navtex για μια άσκηση έρευνας και διάσωσης σε τουρκικό χερσαίο έδαφος και μαζί δέσμευσε το Καστελόριζο, περιλαμβάνοντας το ελληνικό νησί στην περιοχή των τουρκικών επιχειρήσεων.Η τουρκική Navtex 345/2018 ανακοινώνει άσκηση έρευνας και διάσωσης στις 7 Μαρτίου.Η Navtex έχει ως εξής:ΝΑVTEX 345/2018TURNHOS N/W : 0345/18MEDITERRANEAN SEASEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 07 MAR 18 FROM 1100Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;36 21.44 N – 029 08.88 E35 39.64 N – 029 08.88 E35 39.64 N – 029 59.60 E36 12.92 N – 029 59.60 ECAUTION ADVISED.