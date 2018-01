Ψινάκης: «Έπαθα Σουλιώτισσα»

Τη γνωστή χιουμοριστική του πλευρά έδειξε και πάλι ο Ηλίας Ψινάκης, λίγες ώρες μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το αυτοκίνητο του έπεσε σε γκρεμό, λόγω πάγου που είχε πιάσει το οδόστρωμα από τις χαμηλές θερμοκρασίες.Αφού λοιπόν δεν έπαθε τίποτα και κατάφερε να φτάσει στη συνάντηση με τον δήμαρχο Νάουσας, έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram ότι: «Έπαθα Σουλιώτισσα»!Χαρακτηριστικά έγραψε: «Ήρθε ο Δήμαρχος Νάουσας και καλός μου φιλος Κος Νίκος Κουτσογιάννης να κόψουμε την πίτα και να οργανώσουμε τις δράσεις της #amphictyonyofancientgreekcities🇬🇷 για το 2018, γιατί στην απόπειρα μου να τον επισκεφτώ στο Δημαρχείο του έπαθα «Σουλιώτισσα»!!! Ο Δήμαρχος Νάουσας κέρδισε και το φλουρί! Happy New Year 2018 to all of you!!!»