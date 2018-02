Η κινεζική κυβέρνηση ελέγχει το Waldorf Astoria Hotel

Οι Κινέζοι ελέγχουν το Waldorf Astoria Hotel

Τι επιδιώκει το Πεκίνο

Ιστορικό ξενοδοχείο

Ο Χίλτον και οι Κινέζοι

Ξανά ανακαίνιση

Παίζει περίεργα παιχνίδια ο σύγχρονος καπιταλισμός. Ιδιαίτερα όταν στο άρμα του έχουν προσδεθεί -με τον τρόπο τους βέβαια- χώρες με ελάχιστο σεβασμό όχι μόνο στην ελεύθερη οικονομία αλλά και στην ελευθερία του ατόμου. Έτσι, χάρη στον ιδιότυπο κινεζικό καπιταλισμό και βεβαίως στην οικονομική και πολιτική ισχύ που απέκτησε τις τελευταίες δεκαετίες η πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, ένα από τα ιστορικότερα ξενοδοχεία του Μανχάταν, το Waldorf Astoria, περιήλθε στα χέρια της νομενκλατούρας του Πεκίνου. Των κομμουνιστών δηλαδή...Το συμβάν έλαβε χώρα την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, όταν η κινεζική κυβέρνηση με μια αιφνιδιαστική κίνηση ανέλαβε τον έλεγχο του γιγαντιαίου ασφαλιστικού ομίλου Anbang Insurance Group στέλνοντας ταυτόχρονα κομματικούς αξιωματούχους –διότι είναι μονοκομματική η κινεζική κυβέρνηση– μαζί με αστυνομικούς για να καταλάβουν τα γραφεία του ομίλου στο Πεκίνο. Ο επικεφαλής του ασφαλιστικού ομίλου, Γου Ξιαοχούι, κρατείται ήδη από τις κινεζικές αρχές. Συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο ως κατηγορούμενος για «οικονομικά εγκλήματα».Σημειωτέον ότι ο Γου θεωρείτο ως ένας από τους πλέον διαπλεκόμενους με το καθεστώς μάνατζερ στην Κίνα. Αυτός ήταν έως τη σύλληψή του ο κεντρικός συνομιλητής του γαμπρού του αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο ανασυγκρότησης της Νέας Υόρκης που έχει στα σκαριά η πολυσχιδής οικογένεια που κατοικεί σήμερα στο Λευκό Οίκο.Η Anbang θα διοικείται επί ένα τουλάχιστον έτος από ανθρώπους της αρχής που εποπτεύει τον κινεζικό ασφαλιστικό κλάδο. Δυτικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για κίνηση παραδειγματισμού εκ μέρους των κινεζικών αρχών. «Προειδοποιητική βολή» χαρακτηρίζει την κατάσχεση της Anbang το BBC, που θεωρεί ότι το Πεκίνο θέλει να βάλει φρένο στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό κλάδο της Κίνας, που τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται με υπερβολικά... καπιταλιστικούς ρυθμούς δανειζόμενος δίχως όρια και αναλαμβάνοντας όλο και μεγαλύτερα επενδυτικά ρίσκα.«Η συγκράτηση της επενδυτικής ορμής και της ανάληψης υψηλών επιχειρηματικών κινδύνων είναι μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης», έχει ξεκαθαρίσει ευθέως η νομενκλατούρα του Πεκίνου που έχει υιοθετήσει, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια μια πολιτική «αποθέρμανσης» της οικονομίας από το φόβο μήπως αρχίσουν και σκάνε η μία μετά την άλλη οι φούσκες που δημιούργησαν οι διψήφιοι ρυθμοί ετήσιας ανάπτυξης, κυρίως η φούσκα των ακινήτων.Ειδικά η Anbang, πέρα από τα «οικονομικά εγκλήματα» του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, έχει στοχοποιηθεί εξαιτίας των επιθετικών εξαγορών που έχει κάνει στο εξωτερικό. Μια από τις επενδύσεις αυτές ήταν και η εξαγορά του διάσημου νεοϋορκέζικου Waldorf Astoria Hotel αντί 1,95 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για την ακριβότερη εξαγορά ξενοδοχείου που έχει καταγραφεί ποτέ!Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, πεντάστερο ασφαλώς, δεν είναι τυχαίο. Ανεγέρθηκε το 1893 ως Waldorf Hotel σε οικόπεδο του βρετανού εκατομμυριούχου Γουίλιαμ Γουόλντορφ στη συμβολή της περίφημης Πέμπτης Λεωφόρου με την 33η Οδό της Νέας Υόρκης. Τέσσερα χρόνια αργότερα στον ίδιο χώρο ένας ξάδελφος του Γουόλντορφ, ο Τζον Τζέικομπ Άστορ IV, ανήγειρε δίπλα στο αρχικό 13όροφο κτίριο ένα δεύτερο, με 17 ορόφους, το οποίο ονόμασε Astoria Hotel.Στις 15 Απριλίου 1912 ο Τζον Τζέικομπ Άστορ IV πνίγηκε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού μαζί με άλλους 1.500 και πλέον επιβάτες του Τιτανικού. Ο Γουίλιαμ Γουόλντορφ, ο οποίος είχε επιστρέψει στη Βρετανία από το 1893, πέθανε το 1919. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1929, εξαιτίας της Κρίσης και της Ποτοαπαγόρευσης, που στέρησαν τα ξενοδοχεία από σημαντικά έσοδα, τα δύο κτίρια κατεδαφίστηκαν. Ο χώρος που βρίσκονταν πουλήθηκε σε κατασκευαστική εταιρεία που ανήγειρε στη θέση τους το διάσημο Empire State Building.Το 1931 οι κληρονόμοι των τεθνεώτων Τζον Τζέικομπ Άστορ IV και Γουίλιαμ Γουόλντορφ ανήγειραν το Waldorf Astoria Hotel στον αριθμό 301 της φημισμένης Park Avenue στο Κεντρικό Μανχάταν. Πρόκειται για ένα εμβληματικό κτίριο Art Deco 47 ορόφων που σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες Σουλτς και Γουίβερ. Από το 1931 έως το 1963 ήταν το ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο, τίτλο που έχασε όταν εγκαινιάστηκε το Hotel Ukraina στη Μόσχα, που ήταν ψηλότερο κατά 7 μέτρα – μεσούντος του Ψυχρού Πολέμου ήταν συχνές κάτι τέτοιες «κόντρες» εντυπώσεων.Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1949 για την ακρίβεια, ο Κόνραντ Χίλτον εξαγόρασε το κτίριο και τα δικαιώματα διαχείρισης του Waldorf Astoria αντί 3 εκατ. δολ. (το οικόπεδο ανήκε στην New York State Realty & Terminal Company) και τελικά το 1977 η Hilton Hotels Corporation απέκτησε και το οικόπεδο και τη δεκαετία του 1980 «έριξε» άλλα 150 εκατ. δολάρια για μια γενική ανακαίνιση.Ο φάκελος «Ιστορική Κληρονομιά» της ιστοσελίδας του Waldorf Astoria New York εδώ κλείνει, παρά το ότι η επιχειρηματική ιστορία του έχει και άλλα κεφάλαια. Ίσως διότι κατόπιν ακολουθεί η «κινεζοποίηση» του ξενοδοχείου. Κι αυτή συντελείται εξαιρετικά βίαια καθώς τον Οκτώβριο του 2014 οι (πρώην;) κομμουνιστές της Anbang επιτέθηκαν με καπιταλιστική επιθετικότητα και απέκτησαν το περίφημο νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο των 1.235 δωματίων και των 208 σουιτών, που φιλοξένησαν (οι τελευταίες) επί σειρά ετών διασημότητες του χώρου των γραμμάτων και των τεχνών.Πολλές σουίτες, άλλωστε, έχουν πάρει το όνομα διασήμων ενοίκων τους, όπως η σουίτα Cole Porter, η Βασιλική Σουίτα που προτιμούσαν προφανώς οι εστεμμένοι, η σουίτα Duke and Duchess of Windsor, η MacArthur Suite, όπως και η Churchill Suite. Στη σουίτα Herbert Hoover ο 31ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έζησε από το 1933 που έδωσε τη σκυτάλη στον Φρανκλίνο Ρούζβελτ έως το 1964 που πέθανε. Αλλά και ο Φρανκ Σινάτρα έζησε για χρόνια, από το 1979 έως το 1988, σε σουίτα του Waldorf Astoria.Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, την 1η Μαρτίου 2017, η Anbang ανακοίνωσε ότι το Waldorf Astoria κλείνει για τρία χρόνια προκειμένου να ανακαινιστεί πάλι. Στο κρίσιμο αυτό στάδιο της ανακαίνισης περιέρχεται στα χέρια της κινεζικής κυβέρνησης, που έχοντας εντοπίσει ατασθαλίες ή τέλος πάντων «σοβαρές αντικανονικότητες» στη λειτουργία της Anbang και έχοντας προφυλακίσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της μητρικής εταιρείας, καλείται να διαλέξει ενδεχομένως και τα... καινούργια χαλιά που θα μπουν στα λόμπι, στα εστιατόρια (λειτουργούσαν τρία με πολύ ονομαστή κουζίνα), στις σουίτες και στα δωμάτια του εμβληματικού ξενοδοχείου.Από την Παρασκευή ήδη η Εποπτική Επιτροπή Κινεζικών Ασφαλιστικών Εταιρειών κατάργησε όλα τα διευθυντικά στελέχη της Anbang Insurance Group στα οποία λογοδοτούν οι μάνατζερ που διευθύνουν το Waldorf Astoria New York και συντονίζουν τις εργασίες ανακαίνισης. Είναι επόμενο, ως εκ τούτου, να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για τη συνέχιση των εργασιών και για την προοπτική να ανοίξει πάλι το ξενοδοχείο το έτος 2020, εντός του προαναγγελθέντος χρονοδιαγράμματος δηλαδή.Διότι ουδείς μπορεί να αποκλείσει την υπόθεση να πέσει θύμα το ξενοδοχείο του ιδιότυπου κινεζικού καπιταλισμού, τις βάσεις του οποίου έθεσε, ως γνωστόν, τη δεκαετία του 1970 ο μέγας μεταρρυθμιστής ηγέτης της Κίνας Ντενγκ Ξιαοπίνγκ. Μικρή λεπτομέρεια: ο Γου Ξιαοχούι, ο κρατούμενος από πέρυσι το καλοκαίρι επικεφαλής του ομίλου Anbang, έχει νυμφευθεί μια εγγονή του Ντενγκ.Αλέξανδρος Καψύλης