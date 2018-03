Επένδυση 2 δισ. ευρώ της Deutsche Telekom για δίκτυα οπτικών ινών

Απο τη συνάντηση του πρωθυπουργού και του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκου Παππά με τον πρόεδρο της Deutsche Telekom T.Hottges

Για την απόφαση της Deutsche Telekom να επενδύσει 2 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην ελληνική οικονομία για την ανάπτυξη τεχνολογικών δικτύων οπτικών ινών για οικιακή χρήση (fiber to the home) και 5G, ώστε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να αποκτήσουν συνδέσεις ταχύτητας 1 Gbps, ενημέρωσε ο Τίμοθι Χέτγκες, πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος της εταιρείας, τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σε συνάντησή τους.



«Η επένδυση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της», σημειώνεται στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.



Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.

«Ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία, τα θετικά σημάδια πυκνώνουν»

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Νίκος Παππάς μίλησε για «πάρα πολύ δημιουργική συνάντηση με τη διοίκηση της Deutsche Telekom», με τους ανθρώπους «οι οποίοι μας ανακοίνωσαν ότι η εταιρία θα κάνει 2 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις μέσα στην επόμενη τετραετία για να συνδεθούν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με οπτικές ίνες στο σπίτι, που σημαίνει ότι θα τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν συνδεσιμότητα μέχρι και 1 GΒ».



Ο υπουργός τόνισε ότι «είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία», υπογραμμίζοντας ότι «τα θετικά σημάδια πυκνώνουν και ειδικά για αυτού του τύπου την τεράστια επένδυση, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη, διότι βάζει την Ελλάδα στην εποχή των νέων τεχνολογιών».



Σημείωσε ότι «ο ρόλος της Πολιτείας είναι να διασφαλίσει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πυκνώσουν και θα γίνουν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και στις καταπληκτικές και εξαιρετικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν πάνω σε αυτές τις υποδομές».

«Δεδομένη η δέσμευσή μας στην Ελλάδα»

«Η δέσμευσή μας για την Ελλάδα είναι δεδομένη», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Χέτγκες, δηλώνοντας ότι «είναι σπουδαίο ότι η Deutsche Telekom επενδύει στην Ελλάδα».



Σημείωσε δε ότι «ακόμη ένα δείγμα του καλού κλίματος που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η δέσμευσή μας να αγοράσουμε ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 5% του ΟΤΕ».



Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πρόσθεσε ότι «είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη διοίκησή μας στην Ελλάδα με τον ΟΤΕ και για όσα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια», αναφέροντας ειδικότερα ότι η DT «έχει προβεί σε ογκώδεις επενδύσεις στη χώρα. Σε πρώτη φάση φτιάξαμε το καλύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τώρα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη δικτύου Fiber To The Home (FTTH)».



Τόνισε ότι «η κοινωνία των Gigabit έχει ανάγκη από την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών παντού και τώρα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Η τεχνολογία Fiber To The Curb λειτουργεί ήδη και αποφασίσουμε να επενδύσουμε ώστε το 25% του πληθυσμού της χώρας να αποκτήσει FTTH μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια».



Ο κ. Χέτγκες είπε ότι αυτήν την απόφαση «συζητήσαμε σήμερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, πράγμα που αποδεικνύει ότι η δέσμευσή μας για την Ελλάδα είναι δεδομένη».



«Ακόμη ένα δείγμα του καλού κλίματος που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η δέσμευσή μας να αγοράσουμε ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 5% του ΟΤΕ. Επομένως, βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, εδώ στην Ελλάδα, ώστε να οικοδομήσουμε την κοινωνία των gigabit ως Deutsche Telekom», κατέληξε.

«Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι»

Δίκτυο αρχιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber to the Home - FTTH) θα φέρει ο Όμιλος ΟΤΕ σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις, μέχρι το 2022, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση.



Στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, περιλαμβάνεται επίσης η κάλυψη με οπτική ίνα εγκαταστάσεων μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.



Το πλάνο επενδύσεων του Ομίλου ΟΤΕ σε FTTH για ταχύτητες έως 1Gbps στο 25% των συνδέσεων της χώρας ανακοίνωσαν στον πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα και στον υπουργό ΨΗΠΤΕ, κ. Νίκο Παππά, ο CEO του Ομίλου Deutsche Telekom, κ. Τιμ Χέτγκες, ο επικεφαλής της Deutsche Telekom για την Ευρώπη, κ. Σρινι Γκόπαλαν και ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.



Ο Όμιλος ΟΤΕ επανέλαβε επίσης την δέσμευσή του να επενδύσει δυναμικά και για την ανάπτυξη δικτύου κινητής 5ης γενιάς (5G), ως προϋπόθεση για την Κοινωνία του Gigabit.



Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου, κυρίως για υποδομές και δίκτυα νέας γενιάς, θα ανέλθουν σε έως 2 δισ. ευρώ έως το 2022.



«Είμαστε η εταιρεία των οπτικών ινών στην Ελλάδα. Υλοποιούμε το μεγαλύτερης έκτασης έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών, τοποθετώντας οπτικές ίνες παντού» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, και συνέχισε:



«Χρόνια τώρα, επενδύουμε σε δίκτυα οπτικών ινών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για την ευρυζωνικότητα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, φέρνοντας την οπτική ίνα σε 1 εκατομμύρια σπίτια. Θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».



Ο Όμιλος ΟΤΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, αφού μόνο την περασμένη εξαετία, οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ.



Χάρη στις εκτεταμένες επενδύσεις του, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα.



Το COSMOTE Fiber με μήκος διαδρομής 43.000χλμ, δίνει σήμερα τη δυνατότητα σε πάνω από 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ταχύτητες Internet έως 200Mbps και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών.



Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει επίσης δίκτυο οπτικών ινών με μήκος διαδρομής 12.000 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband. Το Fiber to the Home αποτελεί στρατηγικό στόχο και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ.



Και στην κινητή τηλεφωνία, προστίθεται στην ανακοίνωση, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος, εξελίσσοντας συνεχώς τα δίκτυά του.



«Σήμερα είναι μακράν Νο1 σε πληθυσμιακή κάλυψη 4G στην Ελλάδα, φτάνοντας περίπου το 98%, αλλά και 4G+, με 92%. O Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υποδομών και υπηρεσιών 5G, με τη δυναμική του συμμετοχή σε 11 ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ήδη η COSMOTE πραγματοποίησε το πρώτο live demo 5G στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό τις δυνατότητές του» επισημαίνεται ακόμη.







in.gr