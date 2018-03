Στη δεύτερη φάση διαγωνισμού για το μετρό της Ιερουσαλήμ η ΣΤΑ.ΣΥ.

Στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού που αφορά τη χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της «Green Line» Light Rail Track (ελαφρύ μετρό) στην πόλη της Ιερουσαλήμ, προκρίθηκε η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.).



Όπως αναφέρεται σε νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, η Επιτροπή Διαγωνισμού του υπουργείου Μεταφορών του Ισραήλ ολοκλήρωσε στις 27 Μαρτίου 2018 την αξιολόγηση των φακέλων που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενες κοινοπραξίες, το σχήμα υπό την ισραηλινή εταιρεία Pangea Projects Israel Ltd, στο οποίο συμμετέχει η ΣΤΑ.ΣΥ., προκρίθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη, και σύντομα θα κληθεί να καταθέσει την τεχνική και οικονομική προσφορά της.



Το εκτιμώμενο κόστος της κατασκευής του έργου ανέρχεται περίπου σε 2 δισ. ευρώ και η ΣΤΑ.ΣΥ. (εφόσον η κοινοπραξία αναδειχθεί ανάδοχος) θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, για εκτιμωμένη διάρκεια εκμετάλλευσης 15-20 έτη.



Βασικοί χρηματοδότες της κοινοπραξίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι η αμερικανική IDT Telecom, της οποίας η μητρική εταιρεία IDT Corporation απασχολεί περισσότερα από 1.000 άτομα σε περισσότερες από 20 χώρες, έχει ετήσια έσοδα περί τα 1,5 δισ. δολάρια και είναι εισηγμένη στον NYSΕ, καθώς και ο ελληνικός όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ένας από τους κορυφαίους ομίλους στην Ελλάδα με ισχυρή παρουσία στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας και της ανάπτυξης, που θα αναλάβει επίσης, πέραν του χρηματοδοτικού, και το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου, σε συνεργασία με την κινεζική China Railway Νο.2 Engineering Group Co., Ltd (θυγατρική της κρατικής εταιρείας China Railway Group Limited).



Συντονιστής της κοινοπραξίας είναι η ισραηλινή Pangea Projects Israel Ltd, της οποίας η μητρική εταιρεία Pangea Group Limited ειδικεύεται σε μεγάλα έργα μεταφορών, κατασκευών και ενεργειακά, σε διεθνές επίπεδο.



Η γνωστή τσέχικη SKODA Transporation a.s θα αναλάβει την προμήθεια του τροχαίου υλικού.



Η ΣΤΑ.ΣΥ. συμμετέχει στην κοινοπραξία ως Operational & Maintenance Experience Provider.



«Πρόκειται για την πρώτη σοβαρή προσπάθεια εξωστρέφειας μιας ελληνικής κρατικής εταιρείας στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών και είναι αποτέλεσμα της υψηλής τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει στον τομέα της λειτουργίας και συντήρησης μέσων σταθερής τροχιάς» αναφέρει.



«Θα πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε ότι την προσπάθεια εξωστρέφειας της ΣΤΑ.ΣΥ. στήριξε και «αγκάλιασε», από την πρώτη στιγμή, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και η διοίκηση του ΟΑΣΑ, καθώς η ενδεχόμενη ανάληψη του έργου από την κοινοπραξία θα συμβάλλει τα μέγιστα αφενός στην μεγέθυνση των οικονομικών της ΣΤΑ.ΣΥ. και αφετέρου να γίνει το «σκαλοπάτι» για την περαιτέρω δραστηριοποίηση της εταιρείας σε ανάλογα, εκτός Ελλάδος, έργα» καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ.