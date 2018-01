Eurogroup: Κλείστε όλα τα προαπαιτούμενα για εκταμίευση της δόσης

(Φωτογραφία: Intime)





Ενέκρινε τη δόση 6,7 δισ. ευρώ το Eurogroup, χαιρετίζοντας την υλοποίηση «σχεδόν όλων των προαπαιτουμένων» της γ' αξιολόγησης. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, συνδέει την εκταμίευση με το κλείσιμο των εκκρεμμοτήτων, καλώντας τις ελληνικές αρχές «να ολοκληρώσουν επειγόντως τα προαπαιτούμενα που εκκρεμούν».



Το τσεκάρισμα θα κάνει το EWG, δίνοντας έμφαση στην πορεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και των ιδιωτικοποιήσεων.



Αναφορά έγινε και στον σχεδιασμό, σε συνεργασία πάντα με τους θεσμούς, αναπτυξιακής στρατηγικής με «ισχυρή ιδιοκτησία» όμως από τις ελληνικές Αρχές. «Το Eurogroup επιβεβαιώνει την σημασία μιας φιλόδοξης περιεκτικής αναπτυξιακής στρατηγικής με ισχυρή «ιδιοκτησία» από τις ελληνικές αρχές. Οι αρχές καλούνται να οριστικοποιήσουν την συνεργασία με τους θεσμούς αρκετά πριν το τέλος του προγράμματος».



Σημαντική είναι και η αναφορά στο χρέος, με το Eurogroup να επιβεβαιώνει την έναρξη της τεχνικής συζήτησης για την ελάφρυνση του χρέους και την ανάληψη της τεχνικής εργασίας από το EWG για τον μηχανισμό που θα συνδέει την πορεία της ανάπτυξης με την αποπληρωμή του χρέους.



Για το Φεβρουάριο προγραμματίζεται η εκταμίευση των 5,7 δισ. ευρώ, την Άνοιξη υπό όρους θα ακολουθήσει το 1 δισ. ευρώ.

Σεντένο: Καλά νέα για την Ελλάδα

Υπάρχουν καλά νέα για την Ελλάδα. Πετύχαμε πολιτική συμφωνία για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και την εκταμίευση της τέταρτης δόσης των δανείων προς την Ελλάδα, ύψους 6,7 δισ. ευρώ, τόνισε ο Μάριο Σεντένο μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, σημειώνοντας ότι η χώρα πέτυχε την ολοκλήρωση σχεδόν όλων των προαπαιτούμενων. Δόθηκε στο EwG η εντολή να ελέγξει την εκπλήρωση των υπολοίπων τις επόμενες εβδομάδες, πρόσθεσε.



Αυτό, όπως είπε, αντανακλά τις τεράστιες προσπάθειες και την εξαιρετική συνεργασία ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών.



Η επόμενη δόση θα είναι 6,7 δισ. ευρώ για πληρωμές χρέους, εξόφληση ληξιπρόθεσμων και τη δημιουργία μαξιλαριού ρευστότητας για να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές, είπε. Πρόσθεσε ότι εκτιμάται πως εντός του Φεβρουαρίου θα εκταμιευτούν τα 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Απρίλιο θα εκταμιευτεί το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ.



Κοιτώντας μπροστά, όπως είπε, ξεκινά η τεχνική συζήτηση για το χρέος και ειδικότερα θα αντιμετωπιστεί ο μηχανισμός που συνδέει την πορεία της ανάπτυξης με την ελάφρυνση χρέους. Αυτό όπως είπε ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Eurogroup τον περασμένο Ιούνιο.



Την ίδια στιγμή το μεταρρυθμιστικό μομέντουμ πρέπει να συνεχιστούν και μετά το πρόγραμμα για να υπάρξει εμπιστοσύνη από τους επενδυτές.



Μια ολιστική στρατηγική ανάπτυξης θα πρέπει να ενορχηστρωθεί γιατί ξέρουμε ότι η ιδιοκτησία του προγράμματος κατά τη διάρκεια και μετά είναι κρίσιμη, τόνισε ακόμη ο επικεφαλής του Eurogroup.

Μοσκοβισί: Όλοι αναγνωρίζουν πλέον την πρόοδο

Ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί εξέφρασε και αυτός την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι σε αυτό συμφώνησαν σήμερα όλες οι χώρες μέλη της ευρωζώνης, «ακόμα και όσοι ήταν σκεπτικιστές το προηγούμενο διάστημα».



Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι εκκρεμότητες θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος. Μίλησε για τεράστια πρόοδο και για κλίμα που έχει αλλάξει χάρη στην εποικοδομητική στάση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Ενθάρρυνε δε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν σε αυτό το κλίμα, προσθέτοντας ότι το 2018 θα είναι αποφασιστικό έτος, λόγω της εξόδου από τα προγράμματα προσαρμογής.



Ο Πιέρ Μοσκοβισί χαιρέτησε την έναρξη της τεχνικής συζήτηση για τον «γαλλικό μηχανισμό» που συνδέει το χρέος με την ανάπτυξη.



«Ηταν καλή ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη» τόνισε και πρόσθεσε ότι πρέπει να δούμε όχι μόνο ότι η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα, αλλά και ότι βγαίνει καλά.



Στόχος είναι να γίνει στο εγγύς μέλλον η Ελλάδα «μια κανονική χώρα με κανονικά δίκαιωματα και κανονικές υποχρεώσεις» τόνισε ο Γάλλος Επίτροπος.

Ρέγκλινγκ: Αποκλιμακώνονται τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων

Ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει σημαντική πρόοδο στο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, αλλά είναι σαφώς ευχάριστο να βλέπει κανείς πως η διαδικασία της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης έχει πάει πολύ πιό ομαλά από ό,τι περίμεναν μερικοί, και οι αγορές το έχουν λάβει υπ'όψιν.



Ο κ. Ρέγκλινγκ αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων στα ελληνικά ομόλογα και στην παρακολούθηση των θετικών αυτών εξελίξεων από τους οίκους αξιολόγησης.



«Ενθαρρύνουμε την Ελλάδα να συνεχίσει σε αυτό το πνεύμα», τόνισε.



Μετά την πολιτική συμφωνία το Ταμείο ετοιμάζει την πληρωμή προς την Ελλάδα, συνολικά 6,7 δισ. ευρώ, είπε, δίνοντας όμως έμφαση στον έλεγχο που θα γίνει για την ομαλή πορεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.



Εως τώρα ο ESM έχει διαθέσει 40,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα εκ των οποίων η χώρα έχει επιστρέψει τα δυο δισεκατομμύρια ευρώ και απομένουν 45,8 δισ. ευρώ από τα 86 δισ. που προβλέπει το πρόγραμμα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέρος αυτών θα αξιοποιηθεί για τη δόση που θα συνδέεται με την τέταρτη αξιολόγηση.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

To Εurogroup καλωσορίζει την εφαρμογή σχεδόν όλων των συμφωνημένων προαπαιτούμενων για την τρίτη αξιολόγηση, μετά την συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων στο πακέτο πολιτικών που παρουσιάστηκε στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου.



Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές υιοθέτησαν τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018 ο οποίος είναι σύμφωνος με το συμφωνημένο στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το ΑΕΠ.



Επιπλέον, η έκθεση συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών θεσμών δείχνει πως οι ελληνικές αρχές έχουν υπερκαλύψει τους δημοσιονομικούς στόχους που τέθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια (2015-2017).



Οι ελληνικές αρχές συνέχισαν επίσης να ενισχύουν την συλλογή φόρων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ενίσχυσαν την δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.



Το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις έχει βελτιωθεί μέσα από επιπλέον δράσεις που έχουν στόχο το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, τη βελτίωση του συστήματος έγκρισης επενδύσεων, την άρση των ρυθμίσεων που περιορίζουν χωρίς λόγο τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων καθώς και το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας.



Επιτεύχθηκε πρόοδος στο πλαίσιο για την εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω περαιτέρω δράσεων που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού και την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.



Το Eurogroup επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία μιας φιλόδοξης περιεκτικής αναπτυξιακής στρατηγικής με ισχυρή «ιδιοκτησία» από τις ελληνικές αρχές. Οι αρχές καλούνται να την οριστικοποιήσουν σε συνεργασία με τους θεσμούς αρκετά πριν το τέλος του προγράμματος.



Το Eurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τα προαπαιτούμενα που εκκρεμούν. To Εurogroup δίνει εντολή στο EWG να επαληθεύσει την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων που εκκρεμούν στη βάση της αξιολόγησης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτή θα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση που θα επιβεβαιώνει ότι έχει διασφαλιστεί μια συνεχής και ανεμπόδιστη ροή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς και η ολοκλήρωση των κυβερνητικών ενεργειών που εκκρεμούν στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων.



Μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων και την επακόλουθη ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα διοικητικά σώματα του ESM αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό MoU και την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του προγράμματος του ESM.



Η τέταρτη δόση υπό το πρόγραμμα του ESM που ανέρχεται σε 6,7 δισ. ευρώ θα εκταμιευτεί στην Ελλάδα σε δύο υποδόσεις, με μια πρώτη εκταμίευση των 5,7 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους, την εκκαθάριση περαιτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών και την στήριξη της δημιουργίας ενός «μαξιλαριού» ρευστότητας για το ελληνικό κράτος, ώστε να στηριχτεί η επιστροφή της Ελλάδας στην αγορά.



Η επόμενη εκταμίευση για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να εγκριθεί από το EWG την Άνοιξη, υπό την προϋπόθεση μιας θετικής αναφοράς των Ευρωπαϊκών Θεσμών για την εκκαθάριση των καθαρών ληξιπρόθεσμων οφειλών με την χρήση και δικών της πόρων και μιας επιβεβαίωσης από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς ότι συνεχίζεται η ανεμπόδιστη ροή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.



To Eurogroup θα στρέψει τώρα την προσοχή του στα τελευταία στάδια του προγράμματος του ESM, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018.



Το Eurogroup επιβεβαιώνει την αρχή της τεχνικής εργασίας από το EwG σε ένα μηχανισμό προσαρμογής ανάλογα με την ανάπτυξη (the growth-adjustment mechanism) ως μέρους των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που θα εφαρμοστεί, αν χρειαστεί, με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος, με βάση τη συμφωνία του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017.



Το Eurogroup καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΔΝΤ να λάβουν υπόψη την ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας όταν επικαιροποιούν το DSA.







in.gr