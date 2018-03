Παραμένει πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογράφου ο Τζον Μπέιλι

(Φωτογραφία: Reuters)

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στις ΗΠΑ, η οποία δίδει τα βραβεία 'Οσκαρ, δεν θα λάβει μέτρα κατά του προέδρου της Τζον Μπέιλι και έχει ολοκληρώσει την έρευνά της σε σχέση με κατηγορίες σε βάρος του 75χρονου κινηματογραφιστή για σεξουαλική παρενόχληση, όπως ανακοίνωσε.



Η Ακαδημία άρχισε εσωτερική έρευνα σε σχέση με τις κατηγορίες σε βάρος του Μπέιλι από πρόσωπο που δεν κατονομάζεται στις 13 Μαρτίου, αναφέρει η ανακοίνωση.



Η επιτροπή των μελών και της διοίκησης αποφάσισε ομόφωνα "ότι δεν χρειάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για το θέμα αυτό. Η επιτροπή παρουσίασε τα πορίσματα και τις συστάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας, το οποίο ενέκρινε τη σύστασή της. Ο Τζον Μπέιλι παραμένει πρόεδρος της Ακαδημίας", τονίζεται.



Σε υπόμνημα που έστειλε στο προσωπικό της Ακαδημίας, ο Μπέιλι τονίζει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά που καλύπτουν την επκαιρότητα του Χόλιγουντ, ότι συγκεκριμένα είχε προσπαθήσει να αγγίξει ανάρμοστα μια γυναίκα πριν από μια δεκαετία στα γυρίσματα μιας ταινίας είναι αναληθή, όπως έγραψε το Σάββατο το αμερικανικό περιοδικό Variety, ειδικό για την κινηματογραφική βιομηχανία.



Ο Μπέιλι, βετεράνος κινηματογραφιστής με επιτυχίες όπως οι ταινίες "The Big Chill" ("Η Μεγάλη Ανατριχίλα", 1983), "Groundhog Day" (Η μέρα της μαρμότας", 1993) και "How to Be a Latin Lover" ("Πώς να γίνεις λατίνος εραστής", 2017), αναφέρει στο υπόμνημα ότι δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καταγγελίες στην Ακαδημία είναι ψεύτικες και λειτούργησαν μόνο για να αμαυρώσουν την 50χρονη καριέρα του, γράφει το Variety.

