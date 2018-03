Κέιτ Μπλάνσετ για Γούντι Άλεν: Να εξεταστούν από το δικαστήριο οι κατηγορίες

«Δεν νομίζω ότι σιώπησα. Καθόλου» υπογράμμισε η Κέιτ Μπλάνσετ, σε εκπομπή της Κριστιάν Αμανπούρ, αναφερόμενη στις κατηγορίες ότι ο Γούντι Άλεν παρενόχλησε την υιοθετημένη κόρη του, Ντίλαν Φάροου όταν ήταν παιδί.



«Την περίοδο που δούλευα με τον Γούντι Άλεν, δεν ήξερα τίποτα για τους ισχυρισμούς, βγήκαν στην επιφάνεια όταν άρχισε να προβάλλεται η ταινία. Είπα, τότε, ότι είναι πολύ οδυνηρή και περιπεπλεγμένη κατάσταση για την οικογένεια, την οποία πιστεύω ότι θα έχουν την ικανότητα να επιλύσουν» συνέχισε η 48χρονη ηθοποιός.



«Αν πρέπει να επανεξεταστούν αυτοί οι ισχυρισμοί - και, απ' ό,τι έχω καταλάβει έχουν περάσει από το δικαστήριο - τότε το υποστηρίζω μ' όλη μου την καρδιά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι φανταστικά στο να οξύνουν την ευαισθησία για διάφορα ζητήματα, αλλά δεν είναι δικαστής και ένορκοι, κατά συνέπεια πιστεύω ότι πρέπει (αυτά τα θέματα) να εξετάζονται σε δικαστήριο» πρόσθεσε.



«Αν αυτή η κακοποίηση συνέβη, να ασκηθεί δίωξη κατά του δράστη ώστε κάποιος που δεν είναι, όπως εγώ, στη λαμπερή βιομηχανία να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το νομικό προηγούμενο για να προστατέψει τον εαυτό του. Πάντα, ο κόσμος σ' αυτή τη βιομηχανία ή οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία γίνεται βορά, γιατί είναι ευάλωτος» τόνισε.



Ο Γούντι Άλεν έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς.



Τον Ιανουάριο που πέρασε, η εφημερίδα The New York Times σε τουίτ της έγραφε: «Η Κέιτ Μπλάνσετ, που συμμετέχει σε εκστρατεία κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και δεν διστάζει να εκφράζεται δημόσια γι' αυτό, θα είναι επικεφαλής της κριτικής επιτροπής στις Κάννες, φέτος. Το εκλαμβάνουμε ως στροφή ενός φεστιβάλ με φτωχό ιστορικό όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων».



Η Ντίλαν Φάροου απάντησε σε αυτό το τουίτ: «Μπορεί να είναι κανείς "κάποιος που συμμετέχει σε εκστρατεία κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και δεν διστάζει να εκφράζεται δημόσια γι' αυτό" και να είναι, δημόσια, υποστηρικτής του Γούντι Άλεν; Μοιάζει να είναι λίγο σχήμα οξύμωρο».



Όπως και να 'χει, η Κέιτ Μπλάνσετ δεν είναι η μόνη που αρνείται να συνεργαστεί με τον Γούντι Άλεν. Προσφάτως, ο Άλεκ Μπάλντουιν και η Νταϊάν Κίτον εκφράστηκαν και οι δύο υπέρ του σκηνοθέτη. Την ίδια στιγμή, οι Μπλέικ Λάιβλι, Μάιλι Σάιρους, Σελένα Γκόμεζ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και Σκάρλετ Γιόχανσον δεν έχουν ακόμη μιλήσει για την απόφασή τους να δουλέψουν με τον Άλεν ενώ είναι υποστηρικτές των κινημάτων Time's Up και #MeToo.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ