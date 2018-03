Ο Νάιλ Ντι Μάρκο στα «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» στο Μπρόντγουεϊ

O Νάιαλ ΝτιΜάρκο μοντέλο, ηθοποιός και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ατόμων με απώλεια ακοής είναι μέλος της ομάδας δημιουργικού στο θεατρικό «Children of a Lesser God» (Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού), το οποίο ανεβαίνει ξανά μετά από 40 χρόνια στο Μπρόντγουεϊ.



Ο γεννημένος κωφός, 28χρονος ηθοποιός και μοντέλο απόφοιτος του πανεπιστημίου Gallaudet της Ουάσινγκτον, είναι έμπειρος στη μη λεκτική επικοινωνία, η οποία όπως λέει έχει ενισχυθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία.



Ο DiMarco έχει το smartphone του σχεδόν ως επέκταση του χεριού του. «Είμαι κωφός τέταρτης γενιάς και έχουμε πάνω από 25 κωφά μέλη στην οικογένειά μου» ανέφερε σε συνέντευξή του στο WWD.



Με γνώση της ASL, της νοηματικής γλώσσας των ΗΠΑ, της αγγλικής γλώσσας και έμπειρος στην ανάγνωση των χειλιών, ο DiMarco θεωρεί ότι είναι τυχερός, επειδή είναι σε θέση να επικοινωνεί επαρκώς στην καθημερινή του ζωή, πράγμα που δεν ισχύει για πολλούς από τους εκατομμύρια ανθρώπους με απώλεια ακοής.



O Nyle DiMarco είναι συμπαραγωγός της παράστασης στο Μπρόντγουεϊ.



Το θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ του 1979, που έγινε ταινία, η οποία κέρδισε Όσκαρ παρουσιάζει έναν καθηγητή που υποδύεται ο Τζόσουα Τζάκσον που αναλαμβάνει να διδάξει σ' ένα ίδρυμα κωφαλάλων και γνωρίζεται με τη Σάρα (Λόρεν Λίντλοφ), μια κωφάλαλη που δουλεύει στο ίδρυμα και λόγω παιδικών τραυμάτων αρνείται να μιλήσει. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μια πολύπλοκη ρομαντική σχέση και αγωνίζονται να κατανοήσουν σωστά ο ένας τον άλλον.



Σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο Κένι Λίον. Ο DiMarco είναι συμπαραγωγός του θεατρικού έργου και επίσης έχει συμβουλευτικό ρόλο.



«Ελπίζουμε οι θεατές όταν φεύγουν να κατανοούν ότι εμείς [στην κοινότητα των κωφών] δεν διαφέρουμε [από όσους δεν έχουν πρόβλημα ακοής] και ότι θέλουμε να ερωτευθούμε - αλλά χρειάζεται δουλειά» ανέφερε.



Από το 2015, όταν κέρδισε στο reality «America's Next Top Model» και στη συνέχεια αναδείχθηκε νικητής στο «Dancing with the Stars» υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων Wilhelmina και έχει εμφανιστεί σε επιδείξεις του Τζόρτζιο Αρμάνι και σε πολλές διαφημιστικές καμπάνιες σε έντυπα.



Επιπλέον ετοιμάζει μια τηλεοπτική σειρά που προβάλλει έναν κωφό πρωταγωνιστή και αυτό τον μήνα αποκάλυψε ότι συμμετέχει στη στήριξη του project «The Hollywood Disability Toolkit», το οποίο υποστηρίζει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στη βιομηχανία ψυχαγωγίας.



«ίμαι σε θέση να ξεκινήσω τη συζήτηση, να ευαισθητοποιήσω και να κάνω καλύτερες τις ζωές των ανθρώπων με απώλεια ακοής. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε, αλλά θα φτάσουμε εκεί» τόνισε.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ