Άγνωστα ποιήματα του Λου Ριντ θα κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο

Άγνωστα ποιήματα του Λου Ριντ, του εμβληματικού τραγουδιστή και συνθέτη της ροκ πρόκειται να δημοσιευθούν σε ένα νέο βιβλίο. Με τίτλο «Do Angels Need Haircuts?» το βιβλίο, που θα εκδοθεί τον Απρίλιο, θα περιλαμβάνει και παλιότερα άγνωστα ποιήματα του θρύλου των Velvet Underground.



Σύμφωνα με τον «Guardian» μόνο τρία από τα 12 ποιήματα και τις μικρές ιστορίες της συλλογής έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.



Ο Ριντ, ο οποίος πέθανε το 2013 ήταν ένας από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, αρχικά στους Velvet Underground και μετέπειτα όταν ακολούθησε σόλο καριέρα και έγραψε μεγάλες επιτυχίες όπως το Perfect Day και το Walking on the Wild Side. Ηχογράφησε 20 άλμπουμ συμπεριλαμβανομένου του Lulu σε συνεργασία με τους Metallica.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ποιήματα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών το 1970, όταν ο Ριντ εγκατέλειψε τη μπάντα και επέστρεψε στο Λονγκ Άιλαντ για να εργαστεί για τη λογιστική εταιρεία του πατέρα του.



Η συλλογή θα περιλαμβάνει έναν επίλογο από τη χήρα του Λόρι Άντερσον και προλόγους του ίδιου του Ριντ.



Θα συνοδεύεται επίσης από ηχογραφήσεις, απαγγελίες των ποιημάτων από τον τραγουδιστή, στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στη Νέα Υόρκη το 1971. Λέγεται ότι ο ποιητής Άλεν Γκίνσμπεργκ ήταν στο ακροατήριο.



Τα ποιήματα αποτελούν μέρος του Αρχείου του Λου Ριντ, που αποκτήθηκε από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.



«Από το Αρχείο Λου Ριντ θα δημοσιευθεί σπάνιο και μοναδικό υλικό από τη συναρπαστική συλλογή του έργου ζωής του Λου Ριντ. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με αυτά τα ποιήματα» δήλωσε ο υπεύθυνος του Αρχείου, Ντον Φλέμινγκ.



«Ο Λου ήταν κατά βάθος λογοτέχνης και κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη μουσική για να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι» δήλωσε.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ