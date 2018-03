Αυτοί είναι οι νικητές των Όσκαρ, αναλυτικά η λίστα

Σαμ Ρόκγουελ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Αλισον Τζάνεϊ, Γκάρι Ολντμαν (Φωτογραφία: Reuters)

Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο με την ταινία «Η μορφή του νερού» είναι ο μεγάλος νικητής των φετινών Όσκαρ. Με τέσσερα αγαλματίδια έφυγε ο Μεξικανός σκηνοθέτης καθώς κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σκηνικών και Μουσικής. Το άλλο μεγάλο φαβορί η «Δουνκέρκη» απέσπασε τρία Όσκαρ όλα όμως σε τεχνικές κατηγορίες, Μοντάζ ήχου, μιξάζ ήχου, και μοντάζ. Με δύο βραβεία έφυγε τελικά το «Blade Runne 2049, αυτά των οπτικών εφέ και της φωτογραφίας.



Χωρίς εκπλήξεις το βραβείο Α' γυναικείου και Α' ανδρικού ρόλου με την Φράνσες Μακ Ντόρμαντ να κερδίζει για τις «Τρεις πινακίδες έξω από το Εμπιγκ στο Μιζούρι» και τον Γκάρι Ολντμαν για τον ρόλο του Γουίνστον Τσόρτσιλ στην «Πιο σκοτεινή ώρα».



Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές

Ταινία: Η Μορφή του Νερού του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για το Η Μορφή του Νερού

Α' Ανδρικός Ρόλος: Γκάρι Ολντμαν για το H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Α' Γυναικείος Ρόλος: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Β' Ανδρικός Ρόλος: Σαμ Ρόκγουελ για το Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι

Β' Γυναικείος Ρόλος: Αλισον Τζάνεϊ για το Εγώ, η Τόνια

Πρωτότυπο Σενάριο: Τζόρνταν Πιλ για το Τρέξε!

Διασκευασμένο Σενάριο: Τζέιμς Αϊβορι για το Να Με Φωνάζεις Με Τ' Ονομά Σου

Φωτογραφία: Ρότζερ Ντίκινς για το Blade Runner 2049

Μοντάζ: Λι Σμιθ για τη Δουνκέρκη

Ξενόγλωσση Ταινία: Μια Φανταστική Γυναίκα του Σεμπάστιαν Λέλιο (Χιλή)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Coco

Μουσική: Αλεξάντρ Ντεσπλά για τη Μορφή του Νερού

Τραγούδι: Remember Me από το «Coco»

Ντοκιμαντέρ: Icarus του Μπράιαν Φόγκελ

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: Heaven Is a Traffic Jam on the 405 του Φρανκ Στίφελ

Σκηνικά: Πολ Ντέναμ Οστερμπερι, Σέιν Βιό, Τζέφρι Α. Μέλβιν για τη Μορφή του Νερού

Ενδυματολογία: Μαρκ Μπρίτζες για την Αόρατη Κλωστή

Οπτικά Εφέ: Τζον Νέλσον, Γκερντ Νέφζερ, Πολ Λάμπερτ, Ρίτσαρντ Ρ. Χούβερ για το Blade Runner 2049

Μακιγιάζ & Κομμώσεις: Καζουχίρο Τσούτζι, Ντέιβιντ Μαλινόφσκ, Λούσι Σίμπικ για το H Πιο Σκοτεινή Ωρα

Ηχητικό Μοντάζ: Ρίτσαρντ Κινγκ, Αλεξ Γκίμπσον για τη Δουνκέρκη

Ηχος: Γκρεγκ Λάντακερ, Γκάρι Α. Ρίζο, Μαρκ Γουάινγκαρτεν για τη Δουνκέρκη

Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων: Dear Basketball των Γκρεκ Κιν και Κόμπε Μπράιαντ

Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας: The Silent Child των Κρις Οβερτον και Ρέιτσελ Σέντον

