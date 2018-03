Μπράντ Πιτ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην νέα ταινία του Ταραντίνο

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες και έκαναν λόγο για λαμπερή συνύπαρξη επιβεβαιώθηκαν.

Πρώτη φορά μαζί σε κινηματογραφική ταινία θα βρεθούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μπραντ Πιτ. Οι δύο αστέρες του Χόλιγουντ θα πρωταγωνιστήσουν στην νέα ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο ««Once Upon a Time in Hollywood» με θέμα τον διαβόητο σήριαλ κίλερ Τσαρλς Μάνσον.



Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες και έκαναν λόγο για λαμπερή συνύπαρξη επιβεβαιώθηκαν από την Sony Pictures με τον Ταραντίνο να ετοιμάζει μια ταινία που έχει ζητηθεί ήδη πολύ πριν καν κλείσει όλο το καστ.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο να υποδύεται τον Rick Dalton, πρώην τηλεοπτικό αστέρα μιας σειράς γουέστερν, ενώ ο Μπραντ Πιτ θα παίξει τον ρόλο του Cliff Booth, τον για χρόνια αντικαταστάτη του. «Και οι δύο παλεύουν να τα καταφέρουν σε ένα Χόλιγουντ που δεν αναγνωρίζουν πια», εξήγησε ο σκηνοθέτης. «Αλλά ο Rick έχει μια πολύ διάσημη γειτόνισσα, την Σάρον Τέιτ».



Οι δολοφονίες της οικογένειας Μάνσον, η ιδιαίτερη προσωπικότητα του εμπνευστή της και κυρίως η δολοφονία της Σάρον Τέτι, σύζυγο του σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι η οποία ήταν τότε 8 μηνών έγκυος θα είναι από τα καυτά θέματα που θα περιλαμβάνονται στην ταινία.



Ο Ταραντίνο έχει δηλώσει ότι ασχολείται με το συγκεκριμένο σενάριο εδώ και πέντε χρόνια και έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο Λος Άντζελες. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα αφηγηθώ την ιστορία ενός Λος Άντζελες και ενός Χόλιγουντ που δεν υπάρχει πια. Και δεν θα μπορούσα να είναι πιο χαρούμενος με την ομάδα των Ντι Κάπριο και Πιτ ως Ρικ και Κλιφ», σχολίασε ο αγαπημένος σκηνοθέτης.



Ο Ταραντίνο έχει δουλέψει ξανά Μπραντ Πιτ το 2009 για την ταινία «Inglourious Basterds» και με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο το 2012 στο «Django Unchained«.



Το «Once Upon a Time in Hollywood» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Αυγούστου 2019.

in.gr